L’Avalanche du Colorado tient à son pilier Devon Toews. Le défenseur a accepté vendredi une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur de 50,75 millions de dollars.

Associated Press

Toews comptera donc pour 7,25 millions de dollars sous le plafond salarial à partir de la saison prochaine et jusqu’en 2031.

Le directeur général Chris MacFarland a déclaré vendredi qu’il était prioritaire pour le club de conclure un accord dès le début de la saison.

« Nous sommes ravis de l’avoir dans un chandail de l’Avalanche pour les huit prochaines années, a déclaré MacFarland. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la LNH et fait partie intégrante du noyau de cette équipe. Il joue de nombreuses minutes dans toutes les situations, affronte les meilleurs trios adverses et est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue en termes de points. Et surtout, il est l’un des leaders de notre équipe, tant sur la glace qu’en dehors. »

Toews, 29 ans, a obtenu une aide lors du premier match de la saison du Colorado. Il a marqué 50 points la saison dernière, après avoir joué près de 26 minutes par match lors du parcours de l’Avalanche jusqu’à la Coupe Stanley en 2022.

Le natif d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a récolté 230 points en 383 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires pour le Colorado et les Islanders de New York depuis ses débuts en 2018. L’Avalanche l’a acquis en octobre 2020 pour deux choix de deuxième tour.

Dans un communiqué publié par l’équipe, Toews a remercié le propriétaire de l’Avalanche, MacFarland, le président des opérations hockey Joe Sakic et les entraîneurs d’avoir cru en lui.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de rester avec l’Avalanche et de continuer à bâtir sur ce que nous avons accompli jusqu’à présent. Denver est devenu la maison de ma famille et nous aimons faire partie de cette communauté. J’étais impatient de régler ce dossier pour nous concentrer sur notre objectif, qui est de ramener la Coupe Stanley au Colorado. »