Les Sénateurs d’Ottawa ont de grandes aspirations cette saison, après avoir raté les séries lors des six dernières années.

Mais le sort ne semble pas leur être favorable à une semaine de l’ouverture de la saison. On comptait beaucoup sur Josh Norris, le centre numéro un du club il y a deux ans avant l’éclosion de Tim Stützle avec 55 points, dont 35 buts, en 66 matchs.

Norris a disputé seulement huit matchs l’an dernier en raison d’une blessure à l’épaule et il n’a disputé aucun match préparatoire jusqu’ici après avoir été victime d’un inconfort dans cette même région du corps avant le début du camp.

Norris est de retour sur la glace cette semaine, et on s’attend à ce qu’il dispute le dernier match préparatoire de l’équipe samedi contre le Canadien, mais on prend toutes les précautions nécessaires pour éviter une rechute.

La science fait des progrès remarquables au fil des décennies et les réparations d’épaules sont de plus en plus sûres. Josh Anderson a déjà révélé avoir une épaule plus forte que l’autre… celle opérée. Caufield semble s’être bien remis d’une intervention chirurgicale similaire.

Même s’il s’apprête à revenir au jeu et qu’il a fait face à quelques situations de contact à l’entraînement, on souhaite que l’épaule tienne le coup. Le pas de recul qu’il a eu à prendre huit mois après son intervention chirurgicale, une deuxième à la même épaule après celle de 2019, a de quoi susciter à la limite certains soucis.

« Nous croyions qu’il serait prêt plus tôt, on tente de le ramener au jeu, mais le joueur doit aussi être à 100 %, a confié l’entraîneur D. J. Smith à une radio d’Ottawa cette semaine. Il doit aussi être à 100 % au plan psychologique. »

Avec les contraintes du plafond salarial, Ottawa est aussi privé de son troisième centre, Shane Pinto, 35 points, dont 20 buts, à sa première saison chez les professionnels l’an dernier.

Les Sénateurs se retrouvent donc avec une ligne de centre composée de Stützle, la recrue Ridley Greig, Rourke Chartier et Mark Kastelic. Greig, 21 ans, choix de premier tour, 28e au total, montre certaines promesses, mais dans un rôle de milieu de formation. Il a obtenu 29 points en 39 matchs dans la Ligue américaine l’an dernier, et 9 points, dont 2 buts, en 20 matchs à Ottawa.

Chartier, 27 ans, est un joueur de carrière dans la Ligue américaine. Seul le robuste Kastelic est placé dans la bonne chaise au sein d’un quatrième trio. Il a obtenu 11 points en 65 matchs l’an dernier.

Les Sénateurs ont connu un mauvais départ l’an dernier avec huit défaites à la régulière à leurs douze premières rencontres et raté les séries par six points. Ils ont entamé l’année précédente avec une fiche de 4-15-1.

S’ils devaient à nouveau connaître un début de saison difficile, alors qu’ils sont déjà coincés par le plafond salarial et sans choix parmi les deux premiers tours lors des deux dernières cuvées malgré six mauvaises saisons, des têtes pourraient rouler.

Le nouveau propriétaire, Michael Landauer, donne le bénéfice du doute aux gestionnaires en place, mais sa patience aura des limites.

La citation du jour