Le Canadien jouait contre une formation des Maple Leafs plus aguerrie, lundi soir au Scotiabank Arena, et quelques joueurs en ont profité pour gagner des points.

La Presse Canadienne

Nick Suzuki a marqué après 31 secondes de jeu en prolongation et la formation montréalaise a vaincu le club torontois 5-4.

Suzuki a fait bouger les cordages sur un retour, après que Cole Caufield eut atteint la barre transversale.

« C’est toujours agréable de marquer dans cet aréna, a dit Suzuki. Ça ne nous donne pas de point au classement, mais c’est bien de briser la glace comme ça. »

Le Tricolore a évité d’encaisser un troisième revers de suite contre les Leafs au cours de son camp. Il avait perdu les deux premiers duels au Centre Bell malgré l’absence de la plupart des étoiles torontoises.

« J’ai trouvé que nous avons disputé un excellent match collectivement, a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis. Je sais que nous tirions de l’arrière, mais nous n’avons pas tenté de revenir avec un jeu spécial.

« Nous avons bien répondu après le quatrième but. Les gars sentaient que nous étions dans le match. Il fallait continuer à travailler de la même manière et nous avons été récompensés. »

Les défenseurs Mattias Norlinder et Logan Mailloux ont gagné des points dans cette rencontre. Norlinder a inscrit un but et a joué avec plus d’aplomb, notamment quand il avait la rondelle.

« J’ai vraiment aimé son match, a dit St-Louis au sujet de Norlinder. Il joue avec confiance. Il a eu de bonnes touches. Il est un joueur intelligent et il gagne en confiance. »

Mailloux a aussi joué avec confiance même face aux ténors des Maple Leafs.

Kirby Dach, Johnathan Kovacevic et Josh Anderson ont aussi marqué pour le Canadien, qui a gagné un deuxième match au cours de son calendrier préparatoire (2-3-0). Jake Allen a repoussé 24 tirs à sa première sortie complète du camp.

Du côté des Leafs, John Tavares a réussi un doublé. Noah Gregor et Max Domi ont été les autres buteurs. Ilya Samsonov a réalisé 21 arrêts.

Le Canadien sera en congé mardi, puis s’entraînera au Complexe sportif CN à Brossard mercredi avant de prendre la direction de Mont-Tremblant. Il passera deux jours dans les Laurentides avant de disputer son dernier match préparatoire samedi, à Ottawa, face aux Sénateurs.

Une autre belle bataille

L’avantage est allé aux visiteurs en début de match. Le Tricolore a décoché les sept premiers tirs au but de la rencontre et en a profité pour ouvrir la marque à 3:24, en avantage numérique.

Norlinder a décoché un lancer à partir de la ligne bleue et la rondelle a dévié contre la jambe du défenseur des Maple Leafs Jake McCabe avant d’aboutir derrière la ligne des buts.

Le vent a tourné par la suite. Gregor a surpris Allen à 7:13 sur le premier tir au but des Maple Leafs, au terme d’une montée à un contre un face à Arber Xhekaj.

Les Maple Leafs ont pris les devants après 12:10 de jeu, en avantage numérique. Auston Matthews a rejoint Tavares à l’embouchure du filet, puis le capitaine des Leafs a surpris Allen dans la partie supérieure.

L’équipe locale a continué à avoir le vent dans les voiles en début de deuxième période, mais Allen a gardé le Canadien dans le coup grâce à de bons arrêts.

Allen a été particulièrement spectaculaire quand il a sorti la mitaine pour frustrer Matthews alors que les Leafs évoluaient en infériorité numérique.

Le gardien du Canadien a toutefois été impuissant avec 5:15 à faire, peu après un revirement d’Emil Heineman en zone neutre. Domi a tenté de rejoindre William Nylander dans l’enclave, mais la rondelle est revenue vers lui et il a enfilé l’aiguille.

Le Tricolore a réussi à réduire l’écart à 3-2 avec 11,6 secondes à écouler en deuxième période, en infériorité numérique. Dach a tout juste battu Samsonov après avoir reçu une passe de Sean Monahan.

Les Leafs ont restauré leur avance de deux buts avec 8:20 à faire au dernier tiers. Au terme d’une séquence d’environ deux minutes pour les joueurs du Canadien, Tavares a déjoué Allen grâce à un tir sur réception.

Le Canadien a répliqué 2:03 plus tard. Kovacevic a surpris Samsonov, qui était embêté par la présence du défenseur Mikko Kokkonen à ses côtés.

Les visiteurs n’ont pas lâché prise. Anderson a nivelé le pointage 4-4 avec 40,2 secondes à faire en temps réglementaire, après qu’Allen eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Il a marqué à partir de l’enclave après une passe de Dach.

Suzuki a finalement tranché en prolongation.