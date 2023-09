PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE

(Melbourne) Le premier match de la Ligue nationale de hockey dans l’hémisphère Sud s’est tenu samedi après que les officiels eurent apparemment résolu certains problèmes liés à la qualité de la glace à l’Aréna Rod-Laver à Melbourne.

Associated Press

Avant le match de la « Série universelle » entre les Kings de Los Angeles et les Coyotes de l’Arizona, remporté par les Coyotes 5 à 3, des textes et des photos ont été publiés dans les médias sociaux concernant l’état de la surface de la glace, notamment des flaques, des ornières et des lignes aux couleurs peintes de façon inégale.

Après une première période sans but, les deux équipes ont marqué sept fois en deuxième période avant que l’Arizona ne remporte le match grâce à un but dans un filet vide pendant la dernière minute de jeu.

PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE Logan Cooley déjoue David Rittich.

Un deuxième match entre les deux équipes était prévu dimanche dans le même stade.

Vendredi, les deux équipes devaient organiser un entraînement ouvert aux fans désireux de voir pour la première fois du hockey « sur glace » de la LNH en Australie. Bien que les Kings aient tenu leur séance d’entraînement, les Coyotes auraient été contraints d’annuler la leur.

La LNH a été invitée à faire des commentaires.

C’est le début du printemps en Australie et la température au moment du match à Melbourne samedi était de 16 Celsius.

De nombreux joueurs des deux équipes ont assisté à un duel éliminatoire de football australien au Melbourne Cricket Ground vendredi soir, avec près de 98 000 spectateurs dans les gradins.

L’Aréna Rod-Laver a une capacité d’environ 15 000 spectateurs et on s’attendait à ce que les deux matchs soient disputés à guichets fermés.

Tous les ans, en janvier, ce site accueille les Internationaux d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis.