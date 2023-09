(Tampa) Le capitaine du Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos a déclaré qu’il est déçu de la lenteur des négociations avec l’équipe pour le renouvellement de son contrat.

Mark Didtler Associated Press

Le pacte de huit saisons et 68 millions US de Stamkos doit arriver à échéance à la fin de la prochaine saison, et il a indiqué qu’il n’avait toujours pas discuté avec l’organisation floridienne d’une éventuelle prolongation de contrat.

« Pour être franc, je suis déçu de la lenteur du processus, a déclaré Stamkos mercredi, alors que les joueurs du Lightning se rapportaient au camp d’entraînement de l’équipe. J’avais déclaré à la fin de la dernière campagne que je voulais qu’on en vienne à une entente avant le début du camp d’entraînement. »

Le Lightning, qui a gagné la Coupe Stanley en 2020 et 2021 avant de s’incliner en finale en 2022, est affligé par les contraintes du plafond salarial depuis des années. Le club floridien s’est incliné au premier tour des séries éliminatoires devant les Maple Leafs de Toronto la saison dernière.

Le directeur général Julien BriseBois a indiqué que ce serait bien si Stamkos pouvait passer toute sa carrière avec l’équipe, mais a ajouté qu’il n’y aurait aucune discussion avant la fin de la saison 2023-24.

« Steven et moi partageons un objectif commun de ramener la coupe Stanley à Tampa – c’est notre but ultime, a dit BriseBois. Pour que nous puissions y parvenir, il faudra qu’on dépense chaque dollar de manière aussi prudente que possible. Pour que je puisse y parvenir, il faudra que j’obtienne plus d’informations. »

Le Lightning a consenti cet été une entente de huit ans et 52 millions à l’attaquant Brandon Hagel qui entrera en vigueur à compter de la saison 2024-25. Le noyau de l’équipe, composé notamment du gardien Andrei Vasilevskiy, des défenseurs Mikhail Sergachev et Erik Cernak ainsi que des attaquants Nikita Kucherov, Brayden Point et Anthony Cirelli, sont tous sous contrat à long terme – et Victor Hedman devrait conclure une nouvelle entente avec l’équipe l’été prochain.

BriseBois a mentionné au sujet de Stamkos qu’il doit attendre de voir comment la prochaine saison se déroulera.

« Je dois observer comment les pièces du casse-tête s’imbriqueront cette saison, a dit BriseBois. Après la campagne, quand j’aurai toutes les informations nécessaires, alors je pourrai travailler avec Steven et son agent afin d’établir le cadre contractuel qui sera le plus profitable pour les deux parties. »

Stamkos, qui fêtera son 34e anniversaire en février, a réitéré sa volonté de terminer sa carrière avec le Lightning, qui l’avait sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH en 2008.

« J’imagine que je n’avais pas vu ça venir, a admis Stamkos. C’est comme ça. J’adorerais prolonger mon séjour et finir ma carrière ici, mais la balle est dans leur camp. C’est à eux de trancher. »

Stamkos a atteint le plateau des 1000 matchs (1003) et des 500 buts (515) la saison dernière, lorsqu’il a inscrit 34 filets et amassé 85 points en 81 parties.