(Buffalo) Un tournoi des recrues peut constituer un piège pour des joueurs plus aguerris que les blancs-becs de 18 ans qui viennent d’être repêchés. Au début du présent tournoi, par exemple, Jean-François Houle avait indiqué s’attendre à ce qu’Emil Heineman, du haut de ses trois ans d’expérience chez les pros, « ressorte ». Le Suédois a finalement été bien tranquille.

William Trudeau n’a pas autant de millage, mais il aura bientôt 21 ans et a passé la dernière saison dans la Ligue américaine. Or, il a paru dominant toute la fin de semaine, et Houle a dressé le même constat.

L’entraîneur-chef du Rocket a été appelé à nommer les joueurs qui avaient le plus respecté leur identité. Il a d’abord nommé Jan Mysak, puis David Reinbacher et Logan Mailloux, avant d’arriver à Trudeau.

« Trudeau, c’est lui qui runnait la patente, a lancé Houle. Quand il patine et qu’il a la tête haute, c’est le fun de le voir de même.

« Il a été le plus constant dans le tournoi. Son expérience lui a porté fruit. [Lundi], il était un des meilleurs sur la glace. »

À 6 pi et 196 lb, Trudeau possède un gabarit correct, mais pas imposant pour un défenseur. Il a toutefois joué avec une hargne, une combativité qui devraient bien le servir, tout en préparant quelques chances de marquer pour ses coéquipiers et en évitant les erreurs flagrantes. On peut deviner que c’est ainsi qu’il a « runné la patente ».

« Avant le gros camp, j’ai joué deux bons matchs, a estimé le principal concerné. Je veux juste continuer à faire ce que j’ai fait de bien. C’était une belle expérience. »

En hausse

En raison des facteurs mentionnés en début de texte, Trudeau ou quiconque chez le Canadien ne pouvait débarquer à Buffalo cette fin de semaine avec la chance de s’assurer de commencer la saison à Montréal. Le niveau de compétition n’est tout simplement pas assez élevé, particulièrement dans le match de lundi contre des Sénateurs qui ont laissé de côté leurs meilleurs espoirs.

Mais le Varennois a porté le « C » du capitaine dans les deux duels qu’il a joués et il a été jumelé à Reinbacher, en qui le Canadien a cru au point de le repêcher au 5e rang en juin. Le CH a démontré sa confiance en Trudeau, qui l’a bien rendue à l’équipe.

Après le match de vendredi, Reinbacher avait d’ailleurs qualifié Trudeau d’« incroyable ». « C’est le leader. Il mérite de porter le C. Il m’a beaucoup aidé, il m’a parlé, m’a montré des choses », avait dit l’Autrichien.

La suite sera intéressante pour Trudeau, qui ne cesse d’excéder les attentes. En 2021, il a été le 113e joueur repêché. Même chez le Canadien, il a été le troisième défenseur réclamé, après Mailloux et Dmitri Kostenko. Et l’administration qui l’avait repêché a été dégommée, à l’exception de Martin Lapointe. Il faut toutefois noter que Trudeau est un client de Quartexx, la firme que dirigeait Kent Hughes dans son ancienne vie. Le directeur général du Tricolore sait donc à qui il a affaire.

N’empêche que pendant que les Mailloux, Reinbacher, Justin Barron et Arber Xhekaj font parler d’eux, Trudeau poursuit discrètement son chemin. Il avait envoyé un premier message l’an dernier en se taillant un poste chez le Rocket, même s’il était admissible à retourner dans les rangs juniors. Cela avait fait suite à un été 2022 au cours duquel son sens de l’initiative avait été noté, puisqu’il s’était entraîné tout l’été à Brossard, dans les installations de l’équipe, et avait hébergé Xavier Simoneau pour que lui aussi puisse le faire.

« Trudeau a fait beaucoup d’efforts et en tant que joueur, tu dois investir quelque part. Ils [Trudeau et Simoneau] ont compris que passer du temps à Brossard, c’est un investissement », avait noté Francis Bouillon. Trudeau a encore tenu son entraînement estival à Brossard, où il a pu connaître davantage certains joueurs, dont Reinbacher.

Sa cote ne descend visiblement pas dans l’organisation.

« Ça va vite, mais je ne veux pas trop y penser, a dit Trudeau. Je continue à m’améliorer. J’en suis maintenant là aujourd’hui. »