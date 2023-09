(Toronto) La défenseure Erin Ambrose est devenue lundi la première joueuse à être sélectionnée par l’équipe de Montréal au repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LHPF).

La directrice générale Danièle Sauvageau possédait le sixième et dernier choix du premier tour, et avait prévenu un peu plus tôt qu’elle jetterait probablement son dévolu sur une défenseure. De fait, les joueuses à cette position étaient en demande à ce repêchage, représentant quatre des six sélections du premier tour.

Ambrose, 29 ans, est membre de l’équipe sénior canadienne depuis 2017. Elle a participé aux Jeux olympiques de PyeongChang et à ceux de Pékin, remportant l’argent et l’or, respectivement. Elle a aussi accompagné le Canada à cinq championnats du monde. Défenseure à caractère offensif, elle pilotera certainement l’avantage numérique montréalais.

« D’une certaine manière, je rentre à la maison », a dit cette ancienne des Canadiennes à La Presse, quelques instants après avoir appris l’identité de sa nouvelle équipe.

« Très nerveuse » de savoir où elle aboutirait, elle accueille avec le sourire la perspective de rester en territoire connu, à plus forte raison alors qu’elle rejoint une organisation à laquelle sont déjà associées les joueuses Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et Laura Stacey, en plus de l’entraîneuse-cheffe Kori Cheverie, toutes membres du programme national. Elle connaît aussi très bien Danièle Sauvageau.

« On ne peut pas ne pas aimer l’idée de jouer avec Marie-Philip tous les jours !, s’est-elle exclamée. Ann-Renée, c’est Ann-Renée, on sait ce dont elle est capable. Et Laura ne reçoit pas suffisamment de crédit pour tout ce qu’elle fait sur la glace. J’adore ce que Danièle construit à Montréal. J’ai une complète confiance en elle. »

Comme les autres athlètes sélectionnées au premier tour, Ambrose a été accueillie sur scène par Mme Sauvageau, mais également par Billie Jean King, cofondatrice de la ligue, ainsi que par Jayna Hefford, dirigeante du circuit.

Montréal possédant le premier choix du deuxième tour, l’équipe de la métropole a immédiatement sélectionné Kristin O’Neill, attaquante de 25 ans elle aussi issue de l’équipe nationale.

La petite attaquante (5 pi 4 po) a décrit comme un « soulagement » la perspective de rejoindre Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens, déjà embauchées comme joueuses autonomes, plutôt que de devoir les affronter. En 2020-2021, après avoir reçu son diplôme de l’Université Cornell, l’Ontarienne s’est entraînée au Centre 21,02, sis à l’Auditorium de Verdun, soit en plein cœur de la pandémie de COVID-19. Elle s’est ainsi dite emballée de revenir à Montréal afin d’avoir la chance la découvrir pour de bon.

Malgré son petit gabarit, « elle est très difficile à affronter », a analysé sa nouvelle coéquipière Erin Ambrose.

Au troisième tour, Montréal a ajouté une Américaine, Maureen Murphy, qui vient tout juste de terminer sa carrière universitaire à Northeastern, dans la NCAA. Grâce à une récolte de 55 points en 30 matchs en 2022-2023, l’attaquante a fait partie des finalistes pour l’obtention du trophée Patty Kazmaier, remis à la joueuse par excellence au pays.

Montréal a ensuite ajouté la défenseure tchèque Dominika Laskova à son effectif. Elle est devenue seulement la deuxième Européenne à être sélectionnée, et la première joueuse de la PHF – elle évoluait la saison dernière pour le Six de Toronto.

Une centaine de joueuses sont réunies à Toronto avec des membres de leur famille et les représentants des équipes de la LPHF à l’occasion de ce repêchage inaugural de la LPHF.

L’Américaine Taylor Heise a été la toute première à entendre son nom. Fraîchement sortie des rangs universitaires, l’attaquante de 23 ans a déjà représenté deux fois son pays aux championnats du monde, aidant notamment la formation américaine à décrocher le titre à la dernière présentation du tournoi. Elle portera désormais les couleurs de l’équipe du Minnesota, son État natal.

Toronto a ensuite causé une relative surprise en sélectionnant Jocelyne Larocque. La défenseure, vétérane de l’équipe canadienne et triple médaillée olympique, était attendue un petit peu plus tard par les principaux experts qui s’étaient risqués à des prédictions.

Boston a par la suite fait d’Alina Müller la première joueuse européenne de la jeune histoire de la ligue. Âgée de 25 ans, cette attaquante suisse a déjà participé à trois Jeux olympiques.

Au rang suivant, l’équipe de New York et son directeur général, le Québécois Pascal Daoust, ont choisi Ella Shelton, défenseure de 25 ans elle aussi issue de l’équipe nationale canadienne. Ottawa a enchaîné avec la défenseure américaine Savannah Harmon.