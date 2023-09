« Moi, pour vrai, mon seul et unique but, c’est de jouer en haut. »

Tel est l’état d’esprit de Jakob Pelletier à l’approche du camp d’entraînement des Flames de Calgary. L’attaquant de 22 ans vient de connaître la plus importante période estivale de sa jeune carrière, qui l’a vu ajouter environ 8 lb de masse musculaire à sa charpente de 5 pi 9 po.

« La grosse affaire, c’était que je prenne un peu de masse. […] Ça revenait à être plus fort sur la rondelle, me faire tasser moins facilement », raconte-t-il au bout du fil, en direct de la ville du Stampede.

Tous les mardis pendant l’été, Pelletier conduisait de Québec à Laval pour aller s’entraîner avec d’autres joueurs de la Ligue nationale comme Alexis Lafrenière et les frères Mathieu et Pierre-Olivier Joseph. Jonathan Huberdeau, avec qui il a joué quelques matchs sur un même trio la saison dernière, était aussi du lot. Les deux Québécois ont bâti une belle relation dans le dernier tiers de la campagne, quand Pelletier a été rappelé.

C’est toujours plaisant de le voir. Je l’ai vu assez souvent. Il est venu à Québec et m’a demandé si je voulais aller souper avec lui. Je le considère comme mon mentor. Jakob Pelletier, à propos de Jonathan Huberdeau

Avoir un mentor ne peut pas faire de tort. Surtout que Pelletier, qui a disputé ses 24 premiers matchs dans la Ligue nationale en 2022-2023, n’a d’yeux que pour une place permanente au sein de la formation des Flames cette saison.

« Je me sens beaucoup plus en confiance que l’an passé, évoque-t-il. De jouer 24 games, ça m’a mis en confiance. Je sais quel est le rythme de la LNH, je sais comment les gars jouent. Pour moi, c’est sûr que c’est de l’expérience que je n’avais pas avant et que j’ai maintenant. […] Ça me donne un pas devant pour le camp. »

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Jakob Pelletier (12), alors capitaine des Foreurs de Val-d’Or, célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué un but en finale de la LHJMQ en 2021.

Cette saison sera aussi la dernière de son contrat d’entrée avec les Flames. Il sera donc en quête d’une nouvelle entente l’été prochain. À ce sujet, l’attaquant ne démontre pas une once de nervosité. De toute façon, rien ne sert de penser trop loin.

« Dans ma tête, je joue encore au hockey pour le fun, comme quand j’étais junior ou midget. Pour moi, ce sera plus en fin de saison, et ce n’est pas moi qui gère ça. […] Je me concentre sur faire le club et, ensuite, l’aider à aller en séries. »

Des changements

Plusieurs changements se sont opérés chez les Flames de Calgary au cours des derniers mois. Non seulement l’organisation compte sur un nouveau directeur général, Craig Conroy, mais elle est aussi désormais dirigée par Ryan Huska. Le très acerbe Darryl Sutter a été congédié à la fin de la dernière campagne.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Le nouvel entraîneur-chef des Flames de Calgary, Ryan Huska

Pelletier le reconnaît, « du changement, c’est toujours stressant », d’autant plus qu’il n’est pas encore établi dans le circuit Bettman. « Mais en même temps, rappelle-t-il, ça reste la même game. Oui, c’est stressant, mais je sais quoi faire et je sais ce que je peux amener au club. »

Huska, qui était auparavant l’adjoint de Sutter, l’a contacté au cours des derniers mois. « Il m’a dit qu’ils savent ce que je peux amener au club, mais que ce sera à moi de montrer que je peux commencer en haut », résume-t-il.

Ça tombe bien, parce que c’est exactement ce qu’il comptait faire.

Fait intéressant : Pelletier portera un nouveau numéro dès le début du camp. Quand le directeur général lui a proposé de changer son numéro 49, qui lui avait été attribué lors de son premier camp avec les Flames, Pelletier a choisi le 22.

« J’ai toujours aimé le 22. […] Alexander Radulov, quand il jouait pour les Remparts, il avait le numéro 22. Ç’a été le premier joueur qui a été une idole un peu pour moi. »

Qui sait, peut-être sera-t-il à son tour l’idole des futurs numéros 22 ?