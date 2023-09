Rondelle libre

Revoir nos attentes à l’aube du tournoi des recrues

Le tournoi des recrues du Canadien amène toujours beaucoup d’espoir. On y voit souvent pour la première fois les joueurs fraîchement repêchés quelques mois plus tôt et on est curieux de voir la progression de leurs aînés, ceux qui offrent les plus belles promesses.