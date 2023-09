PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La LNH et l’AJLNH envisagent de tenir le tournoi en février 2025

(Henderson) Si une Coupe du monde de hockey se concrétise dans un avenir rapproché, ce ne sera pas un tournoi international traditionnel comme les Jeux olympiques.

Stephen Whyno Associated Press

La LNH et l’Association des joueurs de la LNH envisagent toujours d’organiser une Coupe du monde en février 2025, même si les parties ont réduit ce qu’elles pensaient pouvoir faire compte tenu du calendrier et de l’incertitude concernant les joueurs russes.

Le vice-président exécutif de la LNH, Bill Daly, n’a pas révélé les idées spécifiques envisagées, sauf pour dire qu’il ne s’agirait pas d’une Coupe du monde « typique » de huit équipes nationales jouant sur une période de 16 jours.

« Nous nous concentrons sur un type de tournoi alternatif qui tire avantage du caractère international unique de notre sport, a expliqué Daly, mardi, lors de la tournée des médias des joueurs de la LNH/AJLNH. Et c’est donc le processus dans lequel nous travaillons actuellement avec l’Association des joueurs pour vraiment concevoir quelque chose que nous pouvons intégrer en février 2025. »

L’espoir initial était d’organiser la Coupe du Monde en 2024, mais la guerre menée par la Russie en Ukraine et les objections de certaines fédérations à la participation des joueurs russes figuraient parmi les problèmes qui ont fait échouer ce projet. L’objectif est toujours de 2025, soit un an avant les Jeux olympiques d’hiver de Milan et de Cortina, en Italie.

Daly a déclaré que les préparatifs pour la Coupe du monde se poursuivent simultanément avec les négociations pour envoyer des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de 2026. La ligue et les joueurs ont accepté de participer à la dernière prolongation de la convention collective, mais c’est en attente d’un accord avec le Comité international olympique et la Fédération internationale de hockey sur glace.

Les joueurs de la LNH ne sont pas allés aux Jeux olympiques depuis 2014, à Sotchi. Alors que le plan était de participer aux Jeux de Pékin, en 2022, les interruptions du calendrier liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné le retrait de la ligue.

Les mêmes problèmes entourant l’assurance et les frais de voyage, qui ont empêché les joueurs de la LNH de participer aux Jeux de 2018, à PyeongChang, demeurent. Daly a dit qu’il aimerait avoir des éclaircissements sur la situation d’ici le début de 2024.

« Nous espérons avoir une sorte de scénario de rotation régulier dans lequel il pourrait y avoir une Coupe du monde en 2028, des Jeux olympiques en 2030, une autre Coupe du monde en 2032 et encore des Jeux olympiques en 2034 », a souligné Daly.