Rondelle libre

Années 2019 à 2023 : quelle sera la meilleure cuvée pour le CH ?

Nous avons analysé mercredi les repêchages du Canadien de 2014 à 2018. Il reste seulement deux joueurs de quatrième trio, Michael Pezzetta et Jake Evans, des cuvées 2014, 2015, 2016 et 2017, et Jordan Harris, Jesse Ylönen et Kirby Dach, obtenu pour Alexander Romanov, de celle de 2018.