(Laval) Quatre gardiens vont se battre pour un poste au prochain camp d’entraînement du Canadien, mais dans les faits, il y en a deux qui sont assis sur un siège éjectable.

C’est du moins le portrait qui a été présenté par le directeur général Kent Hughes lors du traditionnel tournoi de golf du Canadien, présenté lundi à Laval-sur-le-Lac.

« On a quatre gardiens avec nous, et on va laisser le camp d’entraînement passer avant tout, a répondu le DG montréalais. C’est sûr qu’il y a deux gardiens qui vont devoir passer par le ballottage, alors on va y aller une décision à la fois. »

Hughes n’a pas nommé les deux gardiens en question, mais nul besoin de se faire passer pour le sosie d’Eliot Ness afin de déterminer qu’il s’agit de Casey DeSmith et Cayden Primeau.

Le premier a été récemment acquis lors d’une transaction avec les Penguins de Pittsburgh, alors que le deuxième n’a jamais réussi à s’imposer en 21 matchs avec le Canadien. Il a passé la saison dernière majoritairement dans la Ligue américaine, avec le Rocket à Laval, là où il a pris part à 41 rencontres.

À moins de blessures, les deux premiers postes appartiennent déjà à Samuel Montembeault et Jake Allen. Le gardien québécois en est d’ailleurs à sa dernière année de contrat.

Kent Hughes avait récemment évoqué l’idée d’échanger Casey DeSmith à un autre club, et ce scénario tient toujours.

« Le plan n’a pas changé, a admis Kent Hughes au sujet du vétéran gardien de 32 ans. On est ouverts à effectuer une transaction (dans son cas) d’ici au début de la saison. Mais il faut attendre que le marché des gardiens change un peu aussi. »

Aucun des quatre gardiens n’a été présenté aux médias lors de la période des questions, lundi matin à Laval-sur-le-Lac. Les plus fins observateurs ont toutefois pu apercevoir Allen en compagnie d’un autre gardien, Carey Price, dont la carrière est toutefois terminée.