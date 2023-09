L’équipe montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) n’a pas encore de nom, mais elle a ses trois premières joueuses. Les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens, ont été officiellement présentées aux médias jeudi matin.

Le trio de joueuses a accepté des ententes de trois ans pour les saisons 2023-24, 2024-25 et 2025-26. Les conditions salariales ne seront pas divulguées, conformément à la demande de l'Association des joueuses de la LPHF.

Ces signatures offrent, en quelque sorte, une première idée de l’identité de cette nouvelle équipe menée par la directrice générale Danièle Sauvageau.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Danielle Sauvageau

« Je ne peux imaginer un groupe plus exceptionnel d’athlètes et de femmes pour représenter Montréal, a dit Sauvageau par voie de communiqué. Nous tenons à créer un environnement qui favorise le développement sportif et personnel, afin que nos athlètes performent et s’épanouissent complètement. Ces trois joueuses incarnent un esprit de gagnantes et sont engagées dans une culture de succès. Notre équipe est enthousiaste à l'idée de jouer devant des supporters qui ont toujours fait preuve d'un soutien inébranlable pour les équipes de Montréal. »

Marie-Philip Poulin a-t-elle encore besoin de présentation ? La Québécoise, figure de proue du hockey féminin au pays, est l’une des meilleures joueuses au monde depuis plusieurs années ; son embauche par l’équipe montréalaise tombe sous le sens.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie-Philip Poulin

Partout où elle est passée au fil de sa carrière, la Beauceronne a dominé. Tous se souviendront, entre autres, de ses deux buts en finale des Jeux olympiques de Vancouver ; le Canada l’a remporté 2-0 devant les États-Unis.

Au fil des années, Poulin a mené l’équipe canadienne jusqu’à trois médailles d’or et une médaille d’argent olympiques. Elle est d’ailleurs la seule hockeyeuse de l’histoire à avoir inscrit des buts dans quatre finales olympiques consécutives.

Son coffre à médailles renferme également neuf médailles (deux d’or, six d’argent et une de bronze) en Championnats du monde. L’athlète de 32 ans est aussi consultante au développement des joueurs du Canadien de Montréal depuis un an.

Poulin, dont l’humilité et l’accessibilité ont souvent été vantées, est le visage de son sport depuis plusieurs années. Voilà maintenant qu’elle sera le visage de la nouvelle équipe montréalaise.

« Cette ligue professionnelle féminine est l’aboutissement de plusieurs années de travail de joueurs clés dans le milieu du hockey, mentionne Poulin dans le communiqué. C’est un jalon important que nous venons de franchir, non seulement pour la génération actuelle de hockeyeuses mais pour toutes celles qui aspirent à rejoindre notre ligue professionnelle un jour. Nous avons la chance aujourd’hui de gagner notre vie en jouant au hockey. Je suis fière de ce que nous avons accompli et surtout reconnaissante de faire partie de l’histoire du hockey féminin comme membre de l’équipe de Montréal. Cette ville vibre au rythme du hockey. C’est ici que je me voyais réaliser mon rêve ».

Desbiens devant les buts

Sauvageau s’est aussi assuré les services d’une des meilleures gardiennes sur le marché en Ann-Renée Desbiens. La Presse dévoilait d’ailleurs lundi que la Québécoise avait reçu des offres de quatre équipes de la LPHF. Elle a finalement décidé de rester à la maison.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Ann-Renée Desbiens (35)

Desbiens, 29 ans, n’a accordé que 9 buts sur 150 tirs lors des derniers Jeux olympiques, maintenant un taux d’arrêt de ,940 et une moyenne de buts accordés de 1,80.

Quant à Stacey, une Ontarienne de 29 ans, elle a inscrit deux buts et deux mentions d’aide à Pékin. L’attaquante a évolué pour le Collège Dartmouth, en division 1 de la NCAA, avant de faire son entrée au sein de l’équipe nationale en 2016-2017. Son lien avec le Québec est aussi évident : Stacey est la conjointe de Marie-Philip Poulin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Laura Stacey (7)

Rappelons que le marché des joueuses autonomes est ouvert depuis vendredi dernier. Les équipes ont dix jours pour s’entendre avec un maximum de trois joueuses.

Les 23 joueuses de chaque équipe devront empocher une somme moyenne de 55 000 $ US, l’équivalent de quelque 75 000 $ CAN. Neuf athlètes au maximum pourront gagner le salaire minimum de 35 000 $ US (un peu moins de 48 000 $ CAN), et au moins six joueuses devront empocher 80 000 $ US et plus (quelque 109 000 $ CAN).

Un repêchage d’expansion de 15 tours sera tenu le 18 septembre.