(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont accordé une prolongation de contrat de deux saisons à leur entraîneur-chef Sheldon Keefe.

La Presse Canadienne

Le directeur général Brad Treliving a annoncé la nouvelle par voie de communiqué, mercredi midi.

« Depuis que je me suis joint aux Maple Leafs, j’ai été très impressionné par Sheldon, a déclaré Treliving. Il a fait preuve d’un grand leadership auprès de son personnel et de nos joueurs, et il a une vision claire de cette équipe et des objectifs qu’elle doit atteindre. Sheldon s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue et j’ai hâte de travailler à ses côtés pour la saison à venir. »

« Entraîner cette équipe a été un grand privilège, et je suis vraiment emballé par l’opportunité de continuer à construire vers notre but ultime, a ajouté Keefe. Je suis reconnaissant du soutien de MLSE et de ses propriétaires, ainsi que de Brendan Shanahan et de Brad Treliving, que j’ai eu beaucoup de plaisir à connaître et avec qui j’ai travaillé pendant la saison morte. Nous avons tellement de joueurs et de personnes formidables au sein de notre organisation que je suis reconnaissant de travailler avec eux, et ensemble, notre engagement envers le succès de l’équipe demeure inébranlable. »

Âgé de 42 ans, Keefe est devenu le 31e entraîneur-chef de l’histoire des Maple Leafs le 20 novembre 2019. En 267 parties en saison régulière, Keefe a mené sa formation à un dossier de 166-71-30, ce qui le classe au sixième rang pour le nombre de victoires par un entraîneur-chef dans les 105 ans d’histoire de la concession.

Pendant le règne de Keefe, les Maple Leafs ont établi des records d’équipe pour le nombre de victoires (54) et le nombre de points (115) lors d’une même saison, en 2021-2022. La saison dernière, ils ont atteint le deuxième tour des séries pour la première fois depuis 2004.