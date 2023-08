(Lethbridge) Bill Peters s’est fait offrir une deuxième chance par les Hurricanes de Lethbridge, mais pas par l’ancien joueur qui a été victime de son racisme.

La Presse Canadienne

Peters a été nommé entraîneur-chef des Hurricanes, dans la Ligue de l’Ouest, ce qui signifie qu’il effectuera un retour dans le hockey nord-américain après près de quatre ans.

Peters avait démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Flames de Calgary en novembre 2019 à la suite de la divulgation par Akim Aliu qu’il avait été la cible de gestes racistes de la part de Peters.

« Au cours des dernières années, j’ai travaillé pour comprendre mes pensées et gestes racistes, a dit Peters dans un communiqué. J’ai beaucoup appris au cours de ce parcours éducatif et je crois être prêt à recommencer à être entraîneur. Je me retrouve dans une position où je peux avoir un impact positif dans une communauté et contribuer à une génération plus inclusive dans le hockey. »

Dans une déclaration, la WHL mentionne que Peters a complété une formation au sujet du racisme et un programme de certification d’entraîneur de Shades of Humanity Consulting, une agence nationale axée sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Le commissaire de la WHL, Ron Robison, s’est dit satisfait des démarches effectuées par Peters afin de recommencer à travailler comme entraîneur dans la WHL.

« Après une révision approfondie et avoir discuté avec des représentants de Shades of Humanity, et reçu une preuve d’engagement de Bill de continuer sur son chemin contre le racisme, sur le développement personnel et la rédemption, la WHL est satisfaite et croit que Bill est prêt à recommencer à travailler comme entraîneur », a dit Robison.

L’incident était survenu quand Peters était entraîneur-chef des IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey, durant la saison 2009-2010. Aliu, qui était le meilleur pointeur des IceHogs, a été la cible des attaques de Peters.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, mercredi, avant une conférence de presse des Hurricanes présentant Peters, Aliu a affirmé qu’un entraîneur actuel de la LNH l’a contacté au nom de Peters dans l’espoir que des excuses soient présentées.

Aliu a publié sa réponse à l’entraîneur, qui n’est pas nommé.

« (Peters) m’a appelé par le mot en N et à la place de s’excuser, il m’a renvoyé dans l’ECHL — j’ai vécu des moments très sombres durant cette période, a dit Aliu. Il me criait après et m’embarrassait quotidiennement devant toute l’équipe.

« La réalité est qu’il serait encore entraîneur dans la LNH si je n’avais rien dit. Je crois aux deuxièmes chances, si elles sont sincères. »

Aliu prétend aussi que Peters a écrit une lettre à la direction des Blackhawks de Chicago — le club affilié aux IceHogs — à l’époque, dressant un portrait peu élogieux de sa personne. Il a aussi noté que cinq membres de la direction de l’époque des Blackhawks sont devenus des directeurs généraux dans la LNH, ruinant essentiellement sa réputation à travers la ligue.

Peters a dirigé les Hurricanes de la Caroline et les Flames de 2014 à 2019. Il avait été entraîneur adjoint chez les Red Wings de Detroit de 2011 à 2014. Il a également été à la tête de l’équipe canadienne au Championnat du monde de hockey à deux reprises et une autre fois comme adjoint, gagnant deux fois l’or (2015 et 2016) et une fois l’argent (2017). Après son départ des Flames, il a oeuvré deurant deux saisons en KHL.