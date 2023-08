Les Maple Leafs de Toronto ont réglé un gros — et dispendieux — dossier : la prolongation de contrat de leur joueur de concession Auston Matthews. Ce dernier a signé mercredi un nouveau contrat de 4 ans et… 53 millions.

La Presse canadienne

L’entente est donc d’une valeur annuelle moyenne de 13,25 millions de dollars, ce qui fera de Matthews le joueur le mieux payé de la ligue à compter de la saison 2024-25, devant les 12,6 millions de Nathan MacKinnon et les 12,5 millions de Connor McDavid.

Matthews a déclaré sur X se sentir « chanceux de poursuivre ce parcours en tant que membre des Maple Leafs et devant les meilleurs partisans du hockey ». Il s’est aussi engagé à « tout faire pour amener l’équipe au sommet de la montagne ».

Matthews n’a plus qu’une saison restante à son contrat actuel — un pacte de cinq ans et 58,2 millions de dollars signé en février 2019 — qui aurait pu le conduire à l’autonomie complète dès l’été prochain.

Le premier choix au repêchage de 2016 a remporté le trophée Hart à titre de joueur le plus utile de la LNH en 2021-22 grâce à une récolte de 60 buts, la meilleure de la ligue, qui l’a également mené vers un deuxième trophée Maurice (Rocket) Richard consécutif.

Le joueur de 25 ans originaire de Scottsdale, en Arizona, a connu une légère baisse de régime en 2022-23, mais il a tout de même trouvé le fond du filet à 40 reprises, en plus d’inscrire 85 points en 74 matchs.

Matthews a ajouté cinq buts et six passes en 11 matchs de séries, aidant Toronto à battre Tampa Bay en six matchs lors du premier tour et à se qualifier pour le deuxième tour pour la première fois depuis 2004.

Matthews a inscrit 299 buts et 243 aides en 481 rencontres en carrière. Il a ajouté 44 points (22-22) en 50 matchs en séries.

Un dossier épineux

L’avenir du meilleur joueur des Leafs a dominé les médias sociaux et les tribunes sportives torontoises depuis la fin de la saison. Matthews a vu sa clause de non-mouvement entrer en vigueur le 1er juillet, ce qui lui conférait un contrôle important sur son avenir dans les négociations contractuelles.

L’incertitude qui régnait au sein de la direction des Leafs — et derrière le banc — constituait un autre problème.

L’équipe a congédié le directeur général Kyle Dubas — l’homme responsable de la signature de Matthews et des autres attaquants vedettes de l’équipe, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander — après quelques jours d’une intrigue bizarre. Il a été remplacé par l’ancien directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving.

L’entraîneur Sheldon Keefe, quant à lui, est resté longtemps dans le néant, alors qu’il lui restait une année de contrat, avant que Treliving ne confirme en juin que l’homme de 42 ans serait de retour, mais sans prolongation de contrat.

L’ère Dubas a été souvent critiquée puisque presque 50 % de la masse salariale était consacrée à quatre attaquants, ce qui a entraîné peu de succès en séries éliminatoires. Tavares (11 millions par année) et Marner (10,9 millions par année) ont encore deux ans à leur contrat. Nylander entame la dernière année de son contrat actuel, qui prévoit un salaire annuel de près de 7 millions de dollars.