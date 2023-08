André Tourigny a commencé quelque chose avec les Coyotes en Arizona, et maintenant, il veut pouvoir terminer le travail.

Il aura l’occasion de le faire, puisqu’il a obtenu mercredi une prolongation de contrat de trois saisons avec les Coyotes.

« On va être patients, a expliqué l’entraîneur lors d’une conférence vidéo mercredi. Il y a trois ans, ici, ce n’était pas un mauvais club, mais il n’y avait pas de jeunes joueurs, pas de choix au repêchage en banque… alors oui, c’est important d’être patient pour nous. »

C’est d’ailleurs parce qu’il sent ses Coyotes sur la bonne voie que Tourigny a choisi de rester plus longtemps. Pour lui, les mauvaises histoires du passé en Arizona, les malchances, les mauvais coups du sort, les arénas qui vont et qui viennent, les joueurs qui échouent les uns après les autres, les rumeurs de déménagement, tout ça ne l’empêche pas de dormir le soir.

« Le passé de l’équipe, moi, j’étais pas là quand c’est arrivé… Y’a rien que je peux faire à propos de ça. On est conscients de ce qui s’est passé ici, mais je n’ai aucun contrôle là-dessus.

« Alors le plan ne change pas. On continue, on avance. Je suis arrivé ici en 2021 ; on se préparait à deux années de reconstruction, et ensuite, à la troisième année, on voulait avoir des espoirs et ajouter des vétérans de qualité avec ça. Une reconstruction, ça prend du temps, et il faut que tu fasses ça comme il faut, sinon, tu finis par t’enfarger. »

Est-ce que les Coyotes vont faire ça comme il faut, justement ? C’est une très bonne question, mais Tourigny estime avoir les coudées franches et l’appui de la direction pour mener cet ambitieux projet à terme.

En Tourigny, les Coyotes ramènent donc un entraîneur qui travaille dans le monde du hockey depuis longtemps, ayant amorcé sa route dans l’univers du hockey junior québécois au tournant des années 2000, à Rouyn-Noranda.

Après 10 saisons derrière le banc des Huskies, il a fait le saut dans la LNH en 2013, à titre d’adjoint à Patrick Roy au Colorado.

Ses premières années à titre d’entraîneur-chef n’auront pas été faciles, comme on pouvait s’y attendre dans le monde parfois complexe des Coyotes. L’entraîneur de 49 ans a récolté une fiche de 25-50-7 à sa première saison à la barre de l’équipe, puis une fiche de 28-40-14 lors de la saison dernière. Le club a évidemment été exclu des séries les deux fois.

Tout de même, Tourigny y a vu des signes de progrès, puisqu’en 2022-2023, les Coyotes ont récolté 13 points de plus que lors de la saison précédente, malgré des conditions parfois difficiles, incluant des matchs locaux présentés dans un aréna de hockey universitaire.

Pour toutes ces raisons, il a choisi de revenir.

« J’ai le sentiment qu’on s’en va dans la bonne direction, a-t-il ajouté, alors j’aimerais rester ici encore un bon bout. Je suis bien mieux de faire une bonne job, parce que sinon, ils vont en trouver un autre à ma place ! »