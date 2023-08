(Scottsdale) Les Coyotes de l’Arizona ont annoncé mercredi avoir consenti une prolongation de contrat de trois saisons à l’entraîneur-chef André Tourigny.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été dévoilés.

« Nous sommes très heureux de signer une prolongation de trois ans avec André, a déclaré le DG Bill Armstrong. C’est un excellent entraîneur, un leader et un communicateur qui nous a aidés à établir une culture extraordinaire dans notre vestiaire. Nos joueurs l’apprécient, le respectent et rivalisent d’ardeur pour lui. Nous sommes ravis de l’avoir comme entraîneur-chef pour les trois prochaines années. »

Tourigny a dirigé les Coyotes lors des deux dernières saisons. Sous ses ordres, l’équipe a compilé une fiche de 53-90-21.

Il aura comme mission à continuer de développer les jeunes joueurs de l’équipe dans l’espoir de ramener les Coyotes parmi les prétendants aux séries éliminatoires.

Les Coyotes comptent sur quelques éléments intéressants comme les attaquants Clayton Keller, Lawson Crouse, Nick Schmaltz, Matias Maccelli, Barrett Hayton et Dylan Guenther, ainsi que les défenseurs Juuso Valimaki et J. J. Moser. Sans oublier bien sûr l’espoir de premier plan Logan Cooley, qui vient de signer son contrat d’entrée.

Les Coyotes ont par ailleurs su attirer quelques joueurs autonomes intéressants cet été, dont Jason Zucker, Nick Bjugstad, Alex Kerfoot ou Matt Dumba.

« La structure mise en place par notre direction a dynamisé notre équipe, a dit Tourigny. Je suis également très chanceux de pouvoir compter sur une équipe d’entraîneurs de qualité. C’est un plaisir et un privilège de travailler avec eux tous les jours. En outre, nos équipes de haute performance, de développement, médicale et nos responsables de l’équipement font un excellent travail pour s’occuper de nos joueurs. C’est le meilleur environnement que l’on puisse rêver d’avoir.

« Je me sens également très chanceux de travailler avec notre groupe de joueurs. Le travail acharné et l’engagement envers l’équipe dont ils ont fait preuve ces deux dernières années ont jeté les bases de notre culture. C’est une période passionnante pour faire partie des Coyotes. Ma famille et moi aimons la vallée et nous sommes ravis de nous engager à long terme en Arizona. »

L’hiver dernier, l’équipe a récolté 23 points de plus que la saison précédente. Les Coyotes ont notamment eu du succès au Mullett Arena, leur domicile temporaire de 5000 sièges, compilant une fiche de 21-15-5.

Tourigny a ensuite dirigé l’équipe canadienne au Championnat mondial de hockey ce printemps, quand elle a remporté l’or. Trois joueurs des Coyotes faisaient partie de l’équipe : Crouse, Jack McBain et Michael Carcone.

Avant de rejoindre les Coyotes, Tourigny dirigeait les 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de l’Ontario. Il avait aussi guidé le Canada vers l’argent au Championnat mondial junior en janvier 2021, après avoir contribué comme adjoint lors de la conquête de l’or en 2020.

Tourigny avait également travaillé dans la LNH de 2013 à 2015 avec l’Avalanche du Colorado et en 2015-16 avec les Sénateurs d’Ottawa.