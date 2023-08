Il y a des surprises partout dans la vie, et il y en a certes aussi dans le camp des Lions de Trois-Rivières.

Le club de l’ECHL croyait bien avoir trouvé un entraîneur en la personne de Pascal Rhéaume au mois de juin, mais tel un Jeff Petry lors d’une transaction d’été, il n’aura été que de passage.

Ainsi, Rhéaume, ancien attaquant de la LNH et ancien adjoint chez les Lions, a choisi de repartir aussitôt pour dire oui à une « promotion » auprès d’une équipe de la Ligue américaine de hockey, dont l’identité demeure inconnue au moment où on écrit ceci. La nature exacte du poste n’est pas connue non plus.

Rhéaume avait pris la place du dirigeant précédent, Marc-André Bergeron, qui était à la fois entraîneur et directeur général, et qui avait été congédié en juin. Bergeron est depuis le nouvel entraîneur des Estacades de Trois-Rivières, dans le midget AAA.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Pascal Rhéaume n’aura été que de passage chez les Lions de Trois-Rivières.

Dorénavant, les postes d’entraîneur et de DG chez les Lions seront occupés par un nouvel homme, Ron Choules, qui n’aura pas beaucoup de temps pour se préparer avant l’ouverture du camp, qui est prévue pour le 10 octobre.

« Comme on dit des fois, quand le train passe, il faut que tu sautes dedans, et c’est ça que Pascal a fait ! a résumé Ron Choules d’un trait, mardi, en entrevue téléphonique. J’aurais aimé pouvoir travailler avec lui, mais je comprends sa situation. Moi, je rêvais juste d’avoir une chance de diriger un club dans le hockey professionnel. »

Choules, qui venait à peine d’être embauché dans un rôle d’adjoint chez les Lions le mois dernier, admet qu’il a du mal à réaliser ce qui est en train de lui arriver.

« Est-ce que c’est un poisson d’avril et personne ne me l’a dit ? a-t-il ajouté en riant. Ça fait quelques jours que je me demande si c’est la réalité… Je ne m’attendais pas à ça, en tout cas pas cette année, même si Pascal m’en avait parlé au moment de mon embauche en discutant au téléphone. »

Le nouveau patron des Lions est conscient qu’il n’aura pas le luxe du temps au moment de préparer la prochaine saison.

« Ça ne donne pas beaucoup de temps pour se préparer, mais on veut arriver à faire progresser nos joueurs. Je pense qu’on va avoir une bonne équipe », a-t-il ajouté.