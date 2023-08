Jeff Petry n’aura été de retour avec le Canadien que sur papier. Le défenseur a été échangé aux Red Wings de Detroit, mardi après-midi, après seulement quelques jours de flottement.

En retour, le Tricolore met la main sur le défenseur de 24 ans Gustav Lindström et un choix conditionnel de quatrième tour en 2025. Ledit choix sera le plus tardif entre celui des Red Wings et celui qui appartenait aux Bruins de Boston.

C’est un retour à la maison pour Petry, qui est originaire du Michigan et qui y vit durant la saison morte.

Dans l’échange, le Canadien retient 50 % de son salaire restant, soit environ 2,3 millions par année pendant deux ans. Rappelons que Petry avait été acquis des Penguins de Pittsburgh la semaine dernière. Ces derniers avaient alors retenu 25 % de son salaire.

Lindström, un Suédois de 6 pi 2 po, est un ancien choix de deuxième tour en 2017. Il a disputé 36 rencontres avec les Red Wings la saison dernière. En quatre saisons et 128 matchs dans la LNH, il a inscrit 2 buts et 23 aides.

Après cet échange, le Canadien compte près de 5 millions pour des défenseurs fantômes (Jeff Petry, Joel Edmundson et Karl Alzner). Le fait demeure que l’ajout de Petry à la formation du Canadien n’était pas entièrement dénué de sens. Le vétéran de 35 ans serait devenu sur-le-champ une valeur sûre sur le flanc droit, ce qui aurait par exemple permis d’épargner à Justin Barron d’affronter les meilleurs trios adverses en début de saison. Ou ce qui aurait permis à David Savard d’éviter de jouer trop souvent en désavantage numérique.

Reste que l’issue semblait inévitable. Dans un premier temps, Kent Hughes avait échangé Petry une première fois la saison dernière pour satisfaire à la demande du défenseur et de sa famille. Ensuite, le Canadien n’avait toujours organisé aucune disponibilité médiatique pour Petry, malgré ses huit saisons passées à Montréal.