(Newark) Les Devils du New Jersey ont consenti un contrat de deux ans d’une valeur de 2,1 millions US au défenseur Kevin Bahl.

Associated Press

Le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, a mentionné lundi que le défenseur de 23 ans allait empocher 900 000 $ en 2023-24 et 1,2 million en 2024-25.

Bahl a disputé sa troisième saison dans la LNH avec les Devils et il a participé à 42 matchs cette saison, un sommet en carrière. Il a récolté deux buts et six aides. Il a également joué 11 des 12 parties éliminatoires de l’équipe.

Reconnu pour son jeu physique, Bahl a maintenu une moyenne de 6,52 mises en échec par 60 minutes, ce qui l’a classé au deuxième rang des défenseurs des Devils à avoir disputé plus de 10 matchs.

Les Devils ont acquis Bahl en décembre 2019, dans une transaction qui a envoyé Taylor Hall aux Coyotes de l’Arizona.

Bahl a effectué ses débuts dans la LNH vers la fin de la saison 2020-21, contre les Flyers de Philadelphie. Auparavant, il avait porté les couleurs du club-école des Devils dans la Ligue américaine de hockey, à Binghamton et Utica.