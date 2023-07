(Toronto) Le gardien des Maple Leafs de Toronto Matt Murray sera à l’écart du jeu pour une période indéterminée et en conséquence son nom a été ajouté sur la liste des joueurs blessés à long terme, a annoncé l’équipe mercredi.

La Presse Canadienne

Le joueur âgé de 29 ans, qui a présenté une fiche de 14-8-2 avec une moyenne de buts alloués de 3,01 et un taux d’efficacité de ,903 en 26 matchs la saison dernière, s’était joint aux Leafs à la suite d’une transaction avec les Sénateurs d’Ottawa l’été dernier.

Murray, qui traîne la réputation d’être souvent blessé, a joué de manière honnête pour les Leafs. Il n’a cependant pu éviter l’infirmerie des Leafs, d’abord à cause d’une blessure à l’aine, puis en raison d’une autre à une cheville, et finalement à cause d’une commotion cérébrale subie en avril.

Le joueur originaire de Thunder Bay, en Ontario, a remporté la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2016 et 2017.

Murray doit encore écouler une saison au contrat de quatre ans et 25 millions US ratifié avec les Sénateurs en octobre 2020, après avoir été acquis des Penguins. Il devait accaparer 4,69 millions sur la masse salariale des Leafs la saison prochaine, après que les Sénateurs eurent retenu 25 % de son salaire dans la transaction avec le club torontois.

Présentement, si le camp d’entraînement commençait aujourd’hui, les Maple Leafs miseraient devant leur filet sur Ilya Samsonov et l’espoir Joseph Woll. Samsonov a obtenu un contrat d’une saison et 3,55 millions des Leafs en arbitrage le week-end dernier.