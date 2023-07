(Chicago) Le premier choix au total du plus récent repêchage de la LNH, Connor Bedard, a signé son contrat d’entrée de trois ans avec les Blackhawks de Chicago.

Associated Press

Les Blackhawks ont mentionné lundi que l’entente se terminera après la saison 2025-26 et que Bedard empochera un salaire annuel de 950 000 $ US, le maximum permis. Le contrat a été annoncé le jour du 18e anniversaire de Bedard.

« Mettre Connor sous contrat en un énorme pas pour jeter les bases de notre organisation, a indiqué le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson. Nous sommes emballés de le voir se développer et de jouer un grand rôle dans la progression de notre équipe pour les années à venir. »

Bedard est devenu le deuxième premier choix au total de l’histoire des Blackhawks, rejoignant Patrick Kane, qui avait entendu son nom en premier lors du repêchage de 2007.

Kane a aidé l’équipe à former un noyau qui lui a permis de remporter trois coupes Stanley de 2010 à 2015. Le passage de l’Américain à Chicago s’est arrêté en février, lorsqu’il a été échangé aux Rangers de New York.

Mesurant cinq pieds et neuf pouces et pesant 185 livres, Bedard a passé les trois dernières saisons avec les Pats de Regina, dans la Ligue de l’Ouest.

Natif de North Vancouver, en Colombie-Britannique, Bedard a été le premier joueur de la Ligue de l’Ouest et le septième joueur de l’histoire de la Ligue canadienne de hockey à recevoir le statut d’exceptionnel.

En 2021-22, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue de l’Ouest à inscrire 50 buts lors d’une même saison. Lors de la dernière campagne, il a récolté 71 buts et 143 points en 57 matchs, ce qui constitue le plus haut total de points de la ligue depuis 1995-96.

Sur la scène internationale, Bedard a inscrit 17 buts et 36 points en 16 matchs avec le Canada au Championnat mondial de hockey junior. Il pointe au quatrième rang des meilleurs pointeurs de ce tournoi derrière Peter Forsberg (42 en 14 matchs), Robert Reichel (40 en 21) et Pavel Bure (39 en 21).

« Le fait d’être repêché par une des six équipes originales s’est avéré une expérience surréelle et je ne pourrais pas être plus enjoué de faire partie de l’avenir de l’équipe, a insisté Bedard. L’organisation des Blackhawks et la ville de Chicago ont une histoire sportive si riche et je suis honoré d’en faire partie. »