(Laval) Le Rocket de Laval a dévoilé mercredi son calendrier en vue de la saison régulière 2023-2024, qui comptera 72 parties et qui s’échelonnera du 13 octobre au 20 avril.

La Presse Canadienne

La formation lavalloise amorcera sa saison avec quatre matchs à la Place Bell, deux contre les Canucks d’Abbotsford les 13 et 14 octobre, et deux autres contre les Americans de Rochester, les 18 et 20 octobre.

Le Rocket disputera 48 de ses 72 rencontres contre les six autres formations de la section Nord, dont 12 contre les Senators de Belleville, incluant les deux dernières de la saison, le 19 avril à Belleville et le lendemain à Laval.

Les hommes de Jean-François Houle auront un mois de mars particulièrement occupé, avec 14 parties, dont la moitié à domicile.

Leur calendrier prévoit la tenue de sept rencontres en octobre, 11 en novembre, 12 en décembre, 11 en janvier, 11 en février et six en avril.

Entre les 6 et 15 mars, le Rocket jouera cinq parties d’affilée à domicile, sa plus longue séquence du genre à la Place Bell. Par ailleurs, la formation lavalloise disputera six matchs consécutifs à l’extérieur de son domicile, du 18 novembre au 2 décembre.

Les 36 matchs locaux du Rocket seront répartis sur trois journées dans la semaine soit les vendredis (15), les samedis (11) et les mercredis (10).