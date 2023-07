Katherine Henderson devient la présidente et directrice des opérations

(Calgary) Katherine Henderson a été nommée la présidente et directrice des opérations de Hockey Canada, a annoncé l’organisation qui chapeaute le hockey au pays mardi.

La Presse Canadienne

Elle a passé les sept dernières années dans le rôle de présidente des opérations de Curling Canada.

Hockey Canada a été éclaboussé par de nombreux scandales et sa manière de gérer certaines allégations d’inconduite sexuelle — sans parler des paiements effectués à certaines présumées victimes pour acheter leur silence.

En conséquence, le gouvernement fédéral et de nombreuses entreprises ont cessé de financer l’organisation. Et le lien de confiance entre la population et l’organisation a été rompu.

Le bureau des directeurs de Hockey Canada, ainsi que sa présidente par intérim Andrea Skinner, ont démissionné en bloc en octobre dernier. Le président et directeur des opérations Scott Smith a aussi quitté le navire.

Le juge à la retraite Hugh L. Fraser a ensuite été nommé au poste de président de Hockey Canada, et le bureau des directeurs de l’organisation a été pourvu. Henderson entrera en poste officiellement le 4 septembre.