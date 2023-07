Joueurs autonomes dans la LNH

Orlov rejoint les Hurricanes, Killorn chez les Ducks

Deux des meilleurs joueurs disponibles sur le marché des joueurs autonomes de la LNH ont trouvé preneur, samedi, alors que le défenseur Dmitry Orlov a accepté un contrat de deux saisons et 15,5 millions US avec les Hurricanes de la Caroline, tandis que l’attaquant Alex Killorn a signé un contrat de quatre saisons et 25 millions avec les Ducks d’Anaheim.