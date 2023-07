Ryan O’Reilly s’en va à Nashville.

La Presse

Le vétéran attaquant a dit oui aux Predators, à la mesure d’une nouvelle entente de quatre ans, chiffrée à un salaire annuel de 4,5 millions en moyenne.

Le joueur de 32 ans aura déménagé souvent au cours des dernières saisons, lui qui va se retrouver à porter un cinquième maillot depuis le début de sa carrière. O’Reilly a gagné la Coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe avec les Blues de St. Louis en 2019.

Il avait été obtenu par les Maple Leafs de Toronto avant la date limite des transactions la saison dernière. Il a conclu la saison avec 30 points en 53 matchs.

Korpisalo la solution à Ottawa ?

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Joonas Korpisalo

Du côté d’Ottawa, les Sénateurs ont ajouté à leur formation le gardien Joonas Korpisalo. Le vétéran de 29 ans a dit oui à un contrat de 5 ans et 20 millions.

Le Finlandais a partagé la dernière saison entre les Blue Jackets de Columbus et les Kings de Los Angeles. Il a compilé une fiche de 18-14-4 avec une moyenne de 2,87 et un taux d’efficacité de ,914.

En 221 sorties en carrière dans la LNH, Korpisalo présente un dossier de 94-81-25 avec une moyenne de 3,01 et un taux d’efficacité de ,904.

Il épaulera Anton Forsberg et permettra à l’espoir Mads Sogaard de poursuivre son développement dans la Ligue américaine de hockey.

Les Rangers bougent

Les Rangers de New York ont ajouté de l’expérience à leur formation lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, embauchant l’attaquant Blake Wheeler et le gardien Jonathan Quick.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Blake Wheeler (26)

Wheeler a vu son contrat être racheté par les Jets de Winnipeg plus tôt cette semaine. Selon différents médias, il toucherait un salaire de 800 000 $ US avec les Rangers, avec 300 000 $ supplémentaires pouvant être obtenus en bonus.

Pour sa part, Quick a partagé la dernière saison entre Los Angeles et Las Vegas, après un bref détour à Columbus sans jouer. Il touchera 825 000 $ US.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Quick

Wheeler a été le capitaine des Jets durant sept saisons avant de perdre ce titre l’été dernier à la suite de l’arrivée de l’entraîneur Rick Bowness. En 1118 matchs dans la LNH, tous avec les Jets, Wheeler a récolté 312 buts et 610 aides. L’Américain âgé de 36 ans a amassé 16 buts et 39 aides en 72 parties l’hiver dernier.

De son côté, Quick est âgé de 37 ans et il possède une fiche en carrière de 375-277-84 avec une moyenne de 2,47 et un taux d’efficacité de,911. Il a présenté un dossier de 16-15-6 en 41 sorties l’hiver dernier, dont 5-2-2 avec les Golden Knights. Quick, qui est originaire du Connecticut, a aidé les Kings à remporter la coupe Stanley en 2012 et 2014.

Orlov en Caroline

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Dmitry Orlov

Du côté de la Caroline, les Hurricanes ont profité de cette journée pour ajouter le défenseur Dmitry Orlov à leur formation. Le vétéran de 31 ans, l'un des joueurs autonomes les plus recherchés cet été, a dit oui à un nouveau contrat de deux ans, pour 7,75 millions de dollars par saison.

Pacioretty chez les Capitals

PHOTO JEFF ROBERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Max Pacioretty

Les Capitals ont embauché l’attaquant Max Pacioretty à l’aide d’un contrat d’une saison, pour deux millions, auquel pourraient s’ajouter deux autres millions si l’Américain atteint ses bonis de performance.

La liste des autres signatures

Rangers – Alex Belzile, ailier (2 ans)

Rangers – Tyler Pitlick, centre (1 an \ 0,7875 m)

Rangers – Riley Nash, centre (2 ans)

Stars – Joel Hanley, défenseur (2 ans)

Ducks – Radko Gudas, défenseur (3 ans \ 12 m au total)

Red Wings – James Reimer, gardien (1 an \ 1,5 m)

Red Wings – Klim Kostin, ailier (2 ans \ 4 m au total)

Red Wings - Justin Holl, défenseur (3 ans \ 10,2 m au total)

Red Wings – Alex Lyon, gardien (2 ans \ 1,8 M au total)

Bruins – Morgan Geekie, centre (2 ans \ 4 m)

Bruins - Milan Lucic, ailier (1 an \ 1 m)

Bruins – Kevin Shattenkirk, défenseur (1 an \ 1 M)

Sabres – Connor Clifton, défenseur (3 ans \ 9,99 m au total)

Sabres – Erik Johnson, défenseur (1 an \ 3,25 m)

Sabres – Tyson Jost, centre (1 an \ 2 m)

Hurricanes – Frederik Andersen, gardien (2 ans \ 6,8 m au total)

Hurricanes – Jesper Fast, ailier (2 ans \ 4,8 m au total)

Hurricanes – Antti Raanta, gardien (1 an \ 1,5 m)

Sharks – MacKenzie Blackwood, gardien (2 ans \ 4,7 m au total)

Kings – Cam Talbot, gardien (1 an \ 1 m)

Kings – Jaret Anderson-Dolan, ailier (1 an \ 0775 m)

Kings – Trevor Lewis, centre (1 an \ 0,75 M)

Kings – Andreas Englund, défenseur (2 ans, 2 M au total)

Panthers – Oliver Ekman-Larsson, défenseur (1 an \ 2,25 m)

Penguins – Matt Nieto, ailier (2 ans \ 1,8 m au total)

Predators – Luke Schenn, défenseur (3 ans \ 8,25 m au total)

Predators – Gustav Nyquist, centre (2 ans \ 6,37 M au total)

Bruins – James van Riemsdyk, ailier (1 an \ 1 m)

Devils – Michael McLeod, centre (1 an \ 1,4 m)

Devils – Nathan Bastian, ailier (2 ans \ 2,7 m au total)

Maple Leafs – Ryan Reaves, ailier (3 ans \ 4,05 m)

Oilers-Connor Brown, ailier (1 an \ 4 m)

Sénateurs – Bokondji Imama, ailier (1 an \ 0775 m)

Canucks – Ian Cole, défenseur (1 an \ 3 m)

Canucks – Teddy Blueger, centre (1 an \ 1,9 m)

Canucks – Carson Soucy, défenseur (3 ans \ 9,75 M au total)