En cette journée d’ouverture du marché aux joueurs autonomes dans la LNH, il y a eu des bons coups et des moins bons coups. Aussi, il y a eu des surprises. Survol.

Killorn passe à la banque

On espère tous, un jour, se réveiller avec plusieurs millions à la banque, et c’est en plein ce qui est arrivé à Alex Killorn. L’attaquant montréalais a dit oui à un immense contrat de la part des Ducks d’Anaheim, qui lui ont gentiment offert un contrat de quatre ans, à une moyenne annuelle de 6,25 millions de dollars américains. Ça semble très cher payé pour ce fier vétéran, qui revient tout de même de la meilleure saison de sa vie, lui qui a récolté 64 points en 82 rencontres lors de la dernière saison avec le Lightning. Killorn n’avait aussi que seulement connu la ville de Tampa comme domicile de hockey, lui qui avait été un choix de troisième tour du Lightning au repêchage de 2007. Les Ducks, en fait, se sentaient habités par l’esprit des Fêtes en plein été, parce qu’ils ont aussi choisi de faire un autre cadeau, cette fois au défenseur Radko Gudas, qui ne devait pas croire sa chance en recevant ce contrat de trois ans pour une belle moyenne de 4 millions de dollars par saison.

Les gardiens vont et viennent

On ne le dira jamais assez, mais les Golden Knights viennent de gagner avec un gardien qui était en gros le quatrième gardien du club l’été dernier. Alors pourquoi se battre pour un gardien ? C’est une très bonne question, mais cette réalité n’a pas empêché les clubs de la LNH de se lancer dans les folles dépenses au rayon des mitaines et des masques. Ainsi donc, les Sénateurs d’Ottawa ont embauché Joonas Korpisalo à l’aide d’un gros contrat de 5 ans, pour 4 millions de dollars par année. C’est cher payé, mais bon, c’est leur argent. Ensuite, on note que 6 autres gardiens ont profité de la journée du déménagement (au Québec en tout cas) pour déménager eux aussi, incluant Laurent Broissoit (Jets), Jonathan Quick (Rangers) et James Reimer (Red Wings). Tout ça pour dire qu’on compte déjà les minutes avant que la direction des Sénateurs ne se mette à regretter le contrat consenti à Korpisalo le 1er juillet 2023.

O’Reilly déménage (encore)

Puisqu’il est question de déménagements, en voici un qui en a l’habitude. Ryan O’Reilly, joueur autonome de son état, a choisi de prendre ses choses et de s’en aller à Nashville, une belle décision de vie que l’on peut tous comprendre. Le vétéran attaquant a dit oui aux Predators, à la mesure d’une nouvelle entente de quatre ans, chiffrée à un salaire annuel de 4,5 millions en moyenne. Si on compte bien, et on croit pouvoir le faire, ça fait donc une cinquième équipe pour O’Reilly depuis qu’il a commencé à patiner dans cette ligue, en 2009-2010. Ainsi, au fil du temps, le gros attaquant a enfilé le maillot de l’Avalanche du Colorado, des Sabres de Buffalo, des Blues de St. Louis et des Maple Leafs de Toronto, avec qui il a obtenu 9 points en 11 matchs. Le joueur de 32 ans aura sans doute connu ses meilleurs moments à St. Louis, en particulier au printemps 2019, quand il a gagné la Coupe Stanley et le trophée Conn-Smythe avec les Blues. Les Predators vont maintenant espérer qu’il lui reste encore un peu de magie.

Grosse journée pour les Hurricanes

Le dernier printemps devait être fabuleux pour les Hurricanes de la Caroline. Ça n’a pas été le cas, et de toute évidence, les Hurricanes en ont encore un goût amer, parce qu’ils ont choisi de noyer leur peine en dépensant, comme on le fait tous. Ainsi, les Hurricanes ont accordé de nouveaux contrats à trois de leurs propres joueurs en cette folle journée, en plus d’en amener un autre, Dmitri Orlov, qui va débarquer dans ce coin de pays avec une nouvelle entente de deux ans, et de 7,75 millions de dollars en moyenne. Du reste, les Hurricanes ont choisi de ramener les gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta, ainsi que l’attaquant Jesper Fast, qui a sans doute dit oui à cette proposition à toute vitesse. Il y a quelques jours, les Hurricanes avaient aussi choisi de ramener Jordan Staal pour quatre autres saisons.

Les Islanders distribuent des contrats !

Tout ça est arrivé en fin de journée, alors qu’on ne s’y attendait plus. Mais c’est bel et bien arrivé, et les Islanders ont annoncé rien de moins que quatre spectaculaires prolongations de contrat en fin de journée, et pas les moindres. Le premier à sauter de joie est sans doute Pierre Engvall, qui a obtenu une prolongation de contrat sur 7 ans, à une moyenne de 3 millions par saison. Ensuite, le défenseur Scott Mayfield a lui aussi obtenu une prolongation de contrat sur 7 ans, et le gardien Ilya Sorokin a obtenu une bien jolie prolongation de contrat lui aussi, mais encore plus belle, sur 8 ans. L’autre gardien du club, Semyon Varlamov, a de son côté obtenu une prolongation de contrat de quatre saisons.