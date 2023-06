Repêchage de la LNH

La LHJMQ blanchie, aucune transaction

On n’attendait pas une grande récolte pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) tôt dans ce repêchage 2023, et on ne s’était pas trompé. Aucun espoir du circuit québécois n’a en effet été sélectionné lors du 1er tour de l’encan.