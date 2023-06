Les Oilers d’Edmonton ont fait de l’espace sous leur plafond salarial en échangeant les attaquants Kailer Yamamoto et Klim Kostin aux Red Wings de Detroit en retour de considérations futures.

La Presse canadienne

Yamamoto, 24 ans, a inscrit 10 buts et 15 passes en 58 matchs la saison dernière, sa sixième à Edmonton. En 2021-2022, Yamamoto a atteint des sommets en carrière avec 20 buts et 41 points.

Le choix de première ronde des Oilers en 2017 détient encore une année à son contrat, au salaire de 3,1 millions.

Kostin, également âgé de 24 ans, est un joueur autonome avec restriction. Il a marqué 11 buts et obtenu 10 passes en 57 matchs avec les Oilers après avoir été échangé par les Blues de St-Louis en octobre.

Les Hawks veulent encadrer Connor Bedard en faisant l’acquisition de Corey Perry

Le directeur général des Blackhawks de Chicago Kyle Davidson a déjà mis à exécution son plan d’entourer le futur joueur de concession de son organisation, Connor Bedard.

Les Hawks ont notamment acquis l’attaquant Corey Perry du Lightning de Tampa Bay, en retour d’un choix de septième tour au repêchage de l’an prochain.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Corey Perry

Quelques heures plus tôt, la formation de l’Illinois a acquis l’attaquant Josh Bailey et un choix de deuxième tour lors de l’encan de 2026 des Islanders de New York en retour de considérations futures.

Bailey a disputé ses 1057 matchs dans la LNH avec les Islanders, inscrivant 184 buts et récoltant 396 passes. Il avait été sélectionné en première ronde, neuvième au total, lors de la séance de repêchage de 2008.

Les Hawks ont toutefois l’intention de racheter son contrat, selon plusieurs médias, dont TSN.

La veille, Davidson et les Hawks avaient choisi Bedard au premier rang de la séance de repêchage de la LNH. Bedard, qui célébrera son 18e anniversaire de naissance le 17 juillet, a amassé 71 buts et 72 aides en 57 matchs avec les Pats de Regina, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), la saison dernière.

De leur côté, les Sénateurs d’Ottawa ont conclu un pacte d’une saison, à deux volets, avec le défenseur Jacob Larsson. Ce contrat lui rapportera 775 000 $ US dans la LNH, et 325 000 $ dans la Ligue américaine de hockey.

Larsson a marqué quatre buts et engrangé 13 passes en 57 parties avec les Senators de Belleville, le club-école des Sénateurs, la saison dernière. Il a aussi disputé sept matchs dans la LNH.