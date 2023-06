PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Le Canadien de Montréal a fait de David Reinbacher son choix de premier tour au repêchage 2023.

Il était connu que l’organisation avait le défenseur autrichien en haute estime. Elle l’a prouvé en le sélectionnant plusieurs rangs avant ce que les projections prévoyaient.

L’engouement envers Reinbacher a monté en flèche au cours des derniers mois. À la mi-saison, il n’était pas acquis qu’il soit sélectionné au premier tour. Les choses ont résolument changé.

Du même coup, le Tricolore fait l’impasse sur Matvei Michkov, perçu comme l’un des meilleurs attaquants de cette cuvée.

Arrière au fort gabarit — qui doit encore prendre du muscle, à 6 pi 2 po et 194 livres —, Reinbacher peut à la fois contribuer offensivement et défensivement. Il avait beau ne pas faire l’unanimité, Kent Hughes l’avait quand même qualifié de « meilleur défenseur du repêchage » au récent camp d’évaluation des espoirs de la LNH.

Celui qui a passé la dernière saison en première division suisse a par ailleurs été l’un des rares joueurs de son âge à prendre part au Championnat mondial sénior, le printemps dernier.

Bien malgré lui, le gardien Carey Price a créé le moment le plus cocasse de la soirée jusque-là. À l’invitation de Hughes, il s’est avancé au micro pour annoncer le choix du CH, il a salué la foule et prononcé le prénom « David ». Il a alors figé, ayant visiblement oublié le nom de famille de Reinbacher. Après quelques secondes, le DG l’a finalement sorti de sa misère. « On l’avait planifié comme ça ! », a blagué Hughes.

En première division

Reinbacher évolue en Suisse depuis des années et a passé la dernière saison en première division suisse, à affronter des hommes. En 46 matchs, il a amassé 22 points. Il a beau avoir eu 18 ans en octobre (un « late », dans le jargon), la valeur de ce qu’il a accompli n’est pas banale. En prime, il est droitier, une rareté dans le bassin d’espoirs de l’organisation.

Entraîneur-chef des Lions de Zurich, Marc Crawford a vu Reinbacher de près.

Comme tout joueur de 18 ans, il avait de la difficulté dans les batailles individuelles, mais ça ne restera pas longtemps comme ça, estime le dernier pilote des Nordiques. On a eu Jonas Siegenthaler à 17 ans et ils sont semblables, mais David est plus offensif. Je ne pense pas qu’il devienne un défenseur numéro 1, mais il pourrait devenir un numéro 2 ou 3. Marc Crawford, en entrevue à La Presse plus tôt cette saison

Au camp d’évaluation de la LNH, à Buffalo, Hughes avait vanté son jeu d’ensemble. « Il est gros et son jeu défensif est très mature. Souvent, on voit l’inverse, c’est le dernier aspect qui se développe », avait détaillé le directeur général du Canadien.

Hughes avait aussi spécifié qu’à talent égal, il privilégierait un défenseur droitier sur un gaucher.

Comme Reinbacher évolue en Europe, le Tricolore aura l’option de l’envoyer à Laval dès l’automne. Les deux premiers défenseurs repêchés l’an dernier, Simon Nemec (2e, New Jersey) et David Jiricek (6e, Columbus), viennent d’ailleurs de passer la saison dans la Ligue américaine.

Trois en quatre

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

C’est la troisième fois en quatre ans que le CH repêche un défenseur au premier tour. En 2020, l’équipe avait réclamé Kaiden Guhle au 16e rang, tandis qu’en 2021, au 31e rang, Montréal avait créé la commotion en sélectionnant Logan Mailloux. Guhle vient de passer la saison en entier avec le grand club, tandis que Mailloux devrait théoriquement amorcer sa carrière professionnelle cet automne.

Reinbacher est le défenseur repêché le plus tôt dans l’histoire du Canadien, à égalité avec Petr Svoboda, en 1984, et Pierre Bouchard, en 1965.