PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’Avalanche du Colorado a acquis l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Ross Colton, mercredi, quelques heures avant le début du repêchage de la LNH.

Stephen Whyno Associated Press

L’Avalanche a envoyé le 37e choix au repêchage de 2023, précédemment obtenu du Canadien de Montréal mardi, dans une transaction impliquant l’attaquant Alex Newhook.

Cet échange entre le Lightning et l’Avalanche semble indiquer la fin de l’attaquant J. T. Compher au Colorado. Une source anonyme a révélé à The Associated Press que Compher testerait le marché des joueurs autonomes dans les prochains jours.

Colton pourrait combler ce vide en tant que récente acquisition de l’Avalanche. L’équipe a également transigé pour mettre la main sur le joueur de centre des Predators de Nashville Ryan Johansen.

Âgé de 26 ans, Colton est joueur autonome avec compensation. Il devrait obtenir une hausse de salaire par rapport au 1,25 million US qu’il empochait lors de la dernière campagne.

Colton a amassé 102 points en 240 matchs de saison et de séries dans la LNH.

L’Avalanche tente de reconstruire un peu, en sachant que le capitaine Gabriel Landeskog ratera une deuxième saison de suite alors qu’il se remet d’une intervention chirurgicale au genou gauche pour remplacer un cartilage. La formation du Colorado a pu le placer sur la liste des blessés à long terme et utiliser les sept millions d’espace sous le plafond salarial.