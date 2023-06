PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Newark) Les Devils du New Jersey ont gardé une autre pièce importante de leur équipe en faisant signer une prolongation de contrat de huit ans d’une valeur de 70,4 millions US à l’attaquant Timo Meier.

Tom Canavan Associated Press

Le directeur général des Devils, Tom Fitzgerald, a annoncé la signature du joueur autonome avec compensation mercredi, quelques heures avant le repêchage de la LNH à Nashville, au Tennessee.

Le contrat du Suisse de 26 ans s’échelonnera jusqu’à la fin de la saison 2030-31 et il lui permettra d’empocher en moyenne annuelle de 8,8 millions.

« Nous étions emballés de faire l’acquisition de Timo à la date limite des échanges, mais c’est encore un plus grand sentiment de savoir qu’il sera avec nous pour les huit prochaines saisons, a dit Fitzgerald. Le mélange unique de Timo concernant son style de jeu, ses habiletés de marqueur et sa présence physique sera précieux pour nous. »

Les Devils ont également fait l’acquisition de l’attaquant Tyler Toffoli, mardi, dans une transaction qui a envoyé l’attaquant Yegor Sharangovich et un choix de repêchage aux Flames de Calgary.

Fitzgerald a également donné un contrat au joueur de centre Erik Haula et l’attaquant Jesper Bratt en plus d’échanger le défenseur Damon Severson aux Blue Jackets de Columbus en retour du choix qui a servi à acquérir Toffoli.

Les Devils ont participé aux séries pour une première fois depuis 2017-18.

Meier a amorcé sa carrière avec les Sharks de San Jose en 2016-17 et il vient de compléter sa septième saison dans la LNH. Il a récolté neuf buts et cinq aides en 21 matchs avec les Devils, obtenant 40 buts et 17 buts en avantage numérique, deux sommets en carrière, pendant la totalité de la campagne.

Meier a ajouté deux buts et deux mentions d’assistance en séries, mais il a surtout offert une présence physique sur la glace lors des séries contre les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline.