Le Canadien a obtenu un attaquant lors de la journée de mardi, mais cet attaquant ne se nomme pas Pierre-Luc Dubois.

En lieu et place, le club montréalais a obtenu un autre attaquant, Alex Newhook, de l’Avalanche du Colorado.

L’ancien premier choix (16e au total en 2019) s’amène ici en retour de deux choix du Canadien de premier et de deuxième tour (31e et 37e au total) lors du repêchage de 2023.

Le club montréalais a aussi envoyé à Denver le défenseur Gianni Fairbrother, un joueur du Rocket de Laval qui avait été un choix de troisième tour de l’équipe en 2019.

Kent Hughes a eu de bonnes choses à dire au sujet de sa dernière acquisition.

« Alex nous apporte de la polyvalence, de la vitesse et une force de caractère qui cadre avec ce qu’on cherche à établir, a résumé le directeur général aux médias assemblés à Nashville mardi. Il a aussi l’expérience d’avoir déjà gagné la Coupe Stanley, et si on regarde son passé, c’est un joueur issu du même repêchage que Cole [Caufield] et Kirby [Dach], et cette cuvée sera probablement l’une des bonnes de l’histoire de la Ligue nationale… on pense qu’il a encore beaucoup de potentiel. »

Newhook, capable de jouer au centre ou à l’aile selon ce qu’a affirmé Martin St-Louis à Nashville, avait récolté 30 points en 82 rencontres la saison dernière à Denver.

En ce qui concerne Dubois, Kent Hughes n’a pas trop voulu s’avancer, précisant que le joueur québécois n’appartient pas au Canadien, et cette réalité a été confirmée quelques minutes plus tard, lorsque les Kings de Los Angeles ont enfin pu conclure une transaction l’impliquant.

Ainsi, les Kings ont obtenu Dubois des Jets de Winnipeg, mais ils ont eu à y mettre le prix. Le club californien a ainsi refilé aux Jets Gabriel Vilardi, choix de premier tour des Kings en 2017, Rasmus Kupari, un choix de premier choix des Kings en 2018, ainsi qu’Alex Iafallo, et un choix de deuxième tour au repêchage de 2024.

Dans le cas de Dubois, il s’agit d’un nouveau contrat de 8 ans qui a été obtenu du coup, avec une moyenne salariale de 8,5 millions de dollars par saison.

Du reste, Kent Hughes n’a pas voulu s’avancer sur les détails de sa journée de demain à Nashville, la première du repêchage de 2023. Impossible, donc, de savoir si le Canadien va conserver son cinquième choix, ou s’il va tenter de s’avancer dans l’ordre de ce repêchage très attendu.

Une autre transaction ? Là aussi, « tout est toujours possible, a ajouté Kent Hughes. Des fois, tu embarques dans une discussion sans savoir où ça va aller, et tu peux te retrouver à faire un échange… »

Le dirigeant du Canadien a aussi confirmé avoir rencontré l’espoir russe Matvei Michkov.

« Il a fait une bonne première impression, a expliqué Kent Hughes. Ses réponses étaient intelligentes, matures… on essaie, comme on le fait avec les autres espoirs, de le connaître un peu plus, de savoir comment il se voit… il est confiant comme joueur. »

En fin de conférence, Kent Hughes a confirmé que les négociations vont se poursuivre avec Denis Gurianov, et il n’a pas fermé la porte concernant de possibles retours avec le club pour Jonathan Drouin et Alex Belzile.