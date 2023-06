La saga qui a tenu une ville entière en haleine est désormais terminée. Pierre-Luc Dubois prend la route de Los Angeles, à la suite d’un échange majeur entre les Jets de Winnipeg et les Kings.

Les Jets reçoivent Gabriel Vilardi, Alex Iafallo et Rasmus Kupari en retour de l’attaquant québécois, de même qu’un choix de 2e tour en 2024.

Dubois a également signé un contrat de 8 ans, d’une valeur annuelle moyenne de 8,5 millions de dollars. Ce contrat a officiellement été signé avec les Jets tout juste avant la transaction. En procédant ainsi, Dubois a pu obtenir une huitième année, car les Kings pouvaient seulement lui offrir, en vertu de la convention collective, une entente de sept ans.

Dubois avait publiquement annoncé sa volonté de quitter Winnipeg depuis plusieurs semaines, tandis que son entourage faisait circuler son attachement pour le Canadien de Montréal, l’équipe de son enfance. Il n’en fallait pas plus pour que la ville s’embrase à la perspective de voir arriver un gros joueur de centre, auteur de 27 buts et 63 points en 73 matchs la saison dernière. D’autant plus que Dubois s’est affiché avec Cole Caufield au Grand Prix du Canada de Formule 1, puis avec David Savard lors d’un match du CF Montréal.

Selon les journalistes Pierre LeBrun et Darren Dreger, le Canadien a d’ailleurs tenté sa chance jusqu’à la dernière minute, mais l’offre des Kings l’a emporté au final. Dreger a précisé en matinée que « le Canadien avait tout fait pour revenir dans la course, sans succès. Montréal proposait des espoirs, tandis que Winnipeg recherchait des joueurs prêts pour la LNH ».

Un peu plus d’une heure avant la transaction de Dubois, Kent Hughes en complétait d’ailleurs une avec l’Avalanche pour obtenir Alex Newhook. Lors de son point de presse avec les médias présents à Nashville, Hughes a indiqué que « on n’aurait pas pu faire les deux. C’est l’échange qu’on a fait. » Hughes n’a jamais voulu dire clairement qu’il était aux trousses de Dubois. « La ligue n’aime pas que l’on parle des joueurs des autres équipes », s’est-il justifié.

Des joueurs établis

Les Kings pouvaient en effet offrir des joueurs établis plus intéressants que ce que le CH avait à offrir. Vilardi, 23 ans, est un choix de premier tour des Kings en 2017. L’attaquant grand format a obtenu 23 buts et 41 points en 63 matchs la saison dernière. Iafallo, pour sa part, est âgé de 29 ans et il a marqué 14 buts et 36 points en 59 matchs. Kupari, lui, est un centre de 23 ans repêché au premier tour en 2018. Il a connu une belle courbe de progression jusqu’à devenir un centre de confiance de l’entraîneur Todd McLellan à la fin de la saison.

Ironiquement, le choix de 2e tour en 2024 que les Kings cèdent était à l’origine celui du Canadien. Ce choix avait à l’origine été cédé aux Coyotes en septembre 2021, quand le Tricolore a fait l’acquisition de Christian Dvorak. Les Coyotes ont ensuite offert ce choix aux Kings pour obtenir Sean Durzi, samedi. Les Jets ont maintenant un an pour forcer ce futur choix à faire ses valises imaginaires pour une quatrième fois.