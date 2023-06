PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Les Blues de St. Louis ont acquis le joueur de centre des Flyers de Philadelphie Kevin Hayes en retour d’un choix de sixième ronde lors du repêchage de 2024.

Dan Gelston Associated Press

Les deux équipes ont annoncé la transaction mardi, une journée avant la première ronde du repêchage de la LNH. Les Flyers retiennent la moitié du salaire de 7,14 millions US par année de Hayes pour les trois prochaines saisons.

Hayes donnera de la profondeur au centre aux Blues, qui tentent de retourner en séries éliminatoires. Le vétéran de 31 ans a disputé près de 700 matchs dans la LNH.

Hayes a signé un contrat de sept ans d’une valeur de 50 millions avec les Flyers en 2019, devenant un favori de la foule lors de ses quatre saisons avec l’équipe. Il a inscrit 23 buts à sa première campagne à Philadelphie et il a été sélectionné au match des étoiles lors de la dernière saison.

Hayes a cependant eu des démêlés avec l’entraîneur-chef John Tortorella. Il a été laissé de côté pour un match et il a été cloué au banc à plusieurs reprises parce que Tortorella n’aimait pas le niveau de jeu du vétéran de 10 saisons.

Le rôle de Hayes pouvait également changer alors que le nouveau directeur général des Flyers, Daniel Brière, est en mode reconstruction. Ce dernier a récemment échangé le défenseur Ivan Provorov.

Hayes a amassé 155 buts et 386 points en carrière avec les Rangers de New York, les Jets de Winnipeg et les Flyers.