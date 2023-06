(Nashville) Le Canadien a annoncé mardi avoir fait l’acquisition d’Alex Newhook de l’Avalanche du Colorado. En retour, le Tricolore cède des choix de premier et de deuxième tour (31e et 37e au total) au repêchage de 2023. Le défenseur Gianni Fairbrother prend aussi le chemin de Denver.

En Newhook, le CH met la main sur un attaquant de 22 ans qui cadre parfaitement avec son projet de reconstruction. Le natif de Terre-Neuve a été repêché au 16e rang du premier tour en 2019, soit un rang après Cole Caufield.

Cet attaquant offensif prolifique dans les rangs universitaires, tarde encore à retrouver pleinement sa touche dans la LNH. Avec l’Avalanche, il vient de disputer ses deux premières saisons complètes, obtenant 66 points en 153 matchs. Il a remporté la Coupe Stanley en 2021. Il est sans contrat en vue de la prochaine saison, et il n’était pas acquis que l’Avalanche, coincée par le plafond salarial, puisse à la fois garder ses services et ceux de Bowen Byram.

Cette transaction est pratiquement un copier-coller de cette qui a amené Kirby Dach à Montréal à pareille date l’an dernier. Les deux n’ont rien en commun sur le plan du gabarit – 6 pi 4 po et 212 livres pour Dach, 5 pi 10 po et 190 livres pour Newhook. Mais ils présentent un profil semblable. Celui d’un attaquant aux habiletés individuelles indéniables, employé au centre et à l’aile et qui n’a pas encore complètement répondu aux attentes à son endroit.

Même la production offensive des deux est quasiment la même à leur arrivée à Montréal : 66 points en 159 matchs pour Newhook au Colorado, contre 61 points en 152 matchs pour Dach à Chicago. Ce dernier a connu la meilleure saison de sa jeune carrière avec le CH. Le Tricolore espère aujourd’hui que Newhook connaîtra la même courbe et qu’il trouve ses ailes sous les ordres de Martin St-Louis.

Quant à Fairbrother, il ne cadrait visiblement pas dans les plans d’avenir de l’organisation.

Depuis Nashville, le directeur général Kent Hughes s’adressera aux médias vers 16 h 30 (heure du Québec).