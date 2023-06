PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Connor McDavid a remporté le trophée Ted-Lindsay en tant que meilleur joueur de la LNH, selon le vote de ses pairs lundi soir, un choix évident après la saison la plus prolifique d’un joueur en plus d’un quart de siècle.

Jim Diamond Associated Press

McDavid a remporté le prix Lindsay pour la quatrième fois. On s’attend également à ce qu’il remporte le trophée Hart en tant que joueur par excellence de la LNH plus tard lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la ligue.

Le capitaine des Oilers d’Edmonton a mené la ligue avec 64 buts, 89 aides et 153 points. Il s’agit du plus grand nombre de points depuis Mario Lemieux en 1995-96.

McDavid a déjà remporté le Hart en 2017 et 2021 et le Lindsay en 2017, 2018 et 2021. Universellement reconnu comme le meilleur joueur de hockey au monde, McDavid est toujours à la recherche de son premier titre de la Coupe Stanley après s’être incliné au deuxième tour des séries éliminatoires face au futur champion, les Golden Knights de Vegas.

Le capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, a remporté le trophée Selke en tant que meilleur défenseur pour la sixième fois, le record de la LNH. À 37 ans, il a mené la ligue en termes de victoires et de pourcentage de mises au jeu et n’a concédé que 27 buts à force égale lorsqu’il était présent sur la glace en 78 matchs.

Matty Beniers, du Kraken de Seattle, a remporté le trophée Calder en tant que recrue de l’année. Beniers a mené toutes les recrues avec 57 points et a été à égalité pour le nombre de buts avec 24, aidant le Kraken à jouer les séries éliminatoires dans leur deuxième année d’existence.

Anze Kopitar, des Kings de Los Angeles, a remporté le prix Lady Byng pour sa conduite distinguée, et Steven Stamkos, du Lightning de Tampa Bay, le prix Mark Messier.