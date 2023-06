Les équipes de la LNH n’auront plus d’uniformes spéciaux pour les échauffements d’avant-match lors des soirées thématiques la saison prochaine. C’est la conclusion retenue par la LNH à la suite du refus d’une poignée de joueurs de porter des maillots aux couleurs de l’arc-en-ciel, la saison dernière.

stephen whyno Asociated Press

Le Bureau des gouverneurs de la ligue s’est rallié jeudi à l’avis du commissaire Gary Bettman, selon lequel les refus ont éclipsé les efforts déployés par les équipes pour organiser des soirées de la Fierté qui, dans certains cas, comprenaient la vente aux enchères des uniformes portés lors de l’échauffement. Les 32 équipes ont organisé des soirées Fierté ou Hockey pour tous.

Les équipes continueront à célébrer la Fierté, et d’autres soirées à thème, notamment la reconnaissance des militaires et Le hockey pour vaincre le cancer. On s’attend également à ce qu’elles continuent à concevoir et à produire des maillots à dédicacer et à vendre pour recueillir des fonds, même si les joueurs ne patineront plus avec ces maillots pendant les échauffements.

You Can Play, qui a travaillé avec plusieurs ligues — dont la LNH — pour les aider à devenir plus inclusives pour les membres de la communauté LGBTQ+, s’est dit « préoccupé et déçu » par la décision.

« La décision d’aujourd’hui signifie que plus de 95 % des joueurs qui ont choisi de porter un maillot de la Fierté pour soutenir la communauté n’auront plus l’occasion de le faire. Le travail visant à rendre les vestiaires, les salles de conférence et les arénas plus sûrs, plus diversifiés et plus inclusifs doit être continu et ciblé, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires de la LNH, y compris les équipes, les joueurs, les agents et l’Association des joueurs, pour assurer la poursuite de ce travail essentiel. »

Sept joueurs, pour diverses raisons, ont décidé de ne pas participer aux échauffements d’avant-match lorsque leur équipe a revêtu l’uniforme de la Fierté avant les matchs. Quelques équipes ont également décidé de ne pas faire porter ces maillots à leurs joueurs alors qu’elles avaient prévu de le faire.

Ivan Provorov, un défenseur russe qui jouait alors à Philadelphie, a été le premier à le faire en janvier. Provorov a invoqué sa religion orthodoxe russe et a été défendu par l’entraîneur John Tortorella.

James Reimer, gardien de but de San Jose, et les frères Eric et Marc Staal des Panthers de la Floride, qui sont canadiens, ont également invoqué leurs croyances religieuses. Les joueurs russes Ilya Lyubushkin de Buffalo, Denis Gurianov (Montréal) et Andrei Kuzmenko (Vancouver) ont également choisi de ne pas participer aux échauffements de leur équipe.

Lyubushkin a invoqué une loi anti-homosexualité du Kremlin comme raison, ce qui est également la raison pour laquelle les Blackhawks de Chicago ont décidé de ne pas porter de maillots de la Fierté. Les Rangers de New York et le Wild du Minnesota ont également décidé de ne pas porter ces maillots après avoir annoncé qu’ils les porteraient.

Bettman, dans une entrevue accordée à Sportsnet après la réunion des gouverneurs à New York, a déclaré qu’il avait suggéré aux équipes de cesser d’avoir des maillots d’échauffement spéciaux parce que les soirées à thème étaient minées par les discussions sur le refus de certains joueurs d’y participer.

« C’est devenu une distraction par rapport à l’essence même de l’objectif de ces soirées, a déclaré Bettman. Nous nous concentrons sur le sport. Et lors de ces soirées spéciales, nous allons nous concentrer sur la cause. »