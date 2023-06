Zemgus Girgensons a marqué 10 buts et récolté 18 points en 80 matchs la saison dernière.

Zemgus Girgensons signe pour un an et 2,5 millions avec les Sabres

(Buffalo) L’attaquant Zemgus Girgensons sera de retour à Buffalo pour une 10e saison après avoir signé un contrat d’un an et 2,5 millions US.

Associated Press

Girgensons est le joueur des Sabres comptant le plus d’ancienneté au sein du club. Il aurait pu profiter de l’autonomie complète le mois prochain. Cette décision du patineur de 29 ans est un signe qu’il estime que l’équipe se trouve finalement sur la bonne voie.

Bien que leur séquence sans participer aux séries soit maintenant de 12 saisons, les Sabres ont signé 42 victoires lors de la dernière campagne, leur plus haut total depuis 2010-11, la dernière saison au cours de laquelle ils ont participé aux éliminatoires. Les Sabres ont terminé 10es dans l’Est en 2022-23, à deux points d’une participation aux séries.

Le Letton a été un choix de premier tour des Sabres en 2012. Il s’est avéré un attaquant défensif efficace au fil des ans. Après avoir marqué 10 buts et récolté 18 points en 80 matchs la saison dernière, il a porté son total en carrière à 81 buts et 174 points en 625 rencontres.