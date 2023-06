Peut-être inspirés par les récents succès d’un club qui gagne dans une ville de casinos, les patrons du Canadien ont eux aussi choisi de parier sur quelque chose.

La mise, dans ce cas-ci, c’est un nouveau contrat tout frais à l’attaquant Sean Monahan, qui va disputer la prochaine saison avec 1,985 million de dollars américains de plus dans son compte chèques. Il pourrait toucher 15 000 $ en bonis selon le nombre de matchs joués.

Monahan avait déjà laissé entendre qu’il ne voulait pas sortir son sac à équipement du Centre Bell, et le voilà exaucé avec ce contrat d’une saison. Il aurait pu aller tenter sa chance sur le marché des joueurs autonomes le 1er juillet, mais de toute évidence, ce n’était pas une option bien intéressante à ses yeux.

En ce qui concerne les décideurs du Canadien, le pari ici fait est celui de la santé. Plus précisément, de la santé du principal intéressé.

Car avant de tomber au combat le 5 décembre à Vancouver, en raison d’une fracture au pied droit et d’une blessure à l’aine, Sean Monahan avait obtenu une solide récolte de 17 points en 25 matchs, et son jeu était de toute évidence une source d’inspiration pour le reste du club. Il serait hasardeux de prétendre que le Canadien s’est mis à perdre quand Monahan a dû s’absenter, mais en même temps, oui, le Canadien s’est mis à perdre quand Monahan a dû s’absenter.

En tout, le vétéran de 28 ans avait dû rater les 57 derniers matchs de la saison, avant de devoir subir une opération à l’aine au terme de celle-ci.

« J’ai joué malgré plusieurs blessures [la saison dernière], souvent un pied cassé, avait-il noté au moment du bilan de fin de saison à Brossard, au mois d’avril. C’était mon choix. Je tenais vraiment à disputer ce match à Calgary [contre les Flames, le 1er décembre]. J’ai joué là-bas pendant 10 ans, c’était encerclé sur mon calendrier. Je l’ai fait, ça n’a pas bien fini, mais au moins, on a gagné […] C’est sûr que je regrette d’avoir joué. Mais au bout du compte, c’était ma décision. »

Ce contrat est un pari pour le Canadien, donc, mais aussi, d’une certaine façon, cette entente est une façon pour Monahan de parier sur lui-même, en espérant une saison 2023-2024 qui pourrait le mener à un plus gros contrat dans un an.

Rappelons que cet ancien choix de premier tour des Flames de Calgary a déjà obtenu un contrat de sept ans et 44,625 millions au total en 2016. Inquiets au sujet de son état de santé, les Flames l’ont refilé au Canadien l’été dernier, avec un choix conditionnel de premier tour au repêchage de 2025. Avant de prendre part à seulement 25 matchs la saison passée, Monahan avait dû se contenter de 65 matchs en 2021-2022, puis de 50 matchs lors de la saison précédente. Sa dernière saison complète de 82 matchs remonte à 2016-2017.

Ce que ça veut dire ?

Il reste maintenant à tenter de lire entre les lignes pour bien comprendre ce que ce nouveau contrat vient signifier dans le monde merveilleux du Canadien.

En partant, le Canadien se retrouve à afficher complet au poste de centre. En ajoutant Monahan à la formation en vue de 2023-2024, le club montréalais se retrouve avec cinq joueurs de centre, soit Nick Suzuki, Kirby Dach, Christian Dvorak et Jake Evans, sans compter Alex Belzile, qui est toujours sans contrat. Il y a sans doute ici au moins un joueur en trop.

Dans le cas de Dvorak, à ne pas oublier : il se retrouve à obtenir une clause de non-échange (huit équipes) aux deux dernières années de son actuel contrat, cette saison et la suivante.

Ensuite, dans un tel décor, on voit mal comment Pierre-Luc Dubois pourrait débarquer ici, surtout s’il veut absolument un contrat de huit ans.

C’est une chose que de prétendre qu’il souhaite sortir de Winnipeg et enfiler au plus vite le maillot du CH, mais c’est une tout autre affaire que de conclure un tel marché dans la réalité, surtout si Dubois exigerait un salaire annuel de plus de 8 millions de dollars, comme le veulent les très nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet depuis quelques semaines.

En attendant, Sean Monahan aura l’occasion de parler de tout ça, et peut-être aussi de la vie en général, lors d’une rencontre de presse qui aura lieu mercredi.