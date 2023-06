Patrick Roy et Jacques Tanguay confirment leur départ

Patrick Roy et Jacques Tanguay ont officiellement annoncé leur départ des Remparts de Québec, mardi matin, lors d’une conférence de presse au Colisée Vidéotron.

La Presse

Une page de l’histoire se tourne donc chez les Remparts, avec le départ de ceux qui étaient respectivement entraîneur-chef et directeur général, et actionnaire et président de l’équipe.

« Je ne serai plus derrière le banc, mais je serai toujours derrière eux », a dit Roy aux médias.

Les Remparts viennent de connaître une saison exceptionnelle, remportant la triple couronne, soit le championnat de la saison régulière, celui des séries de la LHJMQ et la Coupe Memorial. Il s’agissait du troisième sacre national des Diables rouges.

« La victoire de la Coupe Memorial a été un point tournant dans ma réflexion. Dans la vie, il faut savoir quitter au bon moment. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli », a ajouté Patrick Roy.

Pour Roy, on savait déjà depuis longtemps qu’il s’agissait de sa dernière saison comme entraîneur-chef de l’équipe. Il est désormais officiel qu’il quittera complètement le club. Roy a passé 22 ans chez les Remparts, dont 15 comme DG et 13 comme entraîneur-chef. L’ancien gagnant du trophée Jack-Adams avec l’Avalanche du Colorado compte aussi 518 gains en carrière dans la LHJMQ.

Croisé au repêchage le week-end dernier, Roy se réjouissait d’avoir enfin un peu de temps pour lui.

« La pression va tomber, ça va faire du bien. Mon visage sera un peu moins rouge que notre chandail », disait-il à la blague en pensant aux vacances qu’il doit bientôt s’offrir.

Pour ce qui est de Tanguay, il quitte le club qu’il a mis au monde avec Roy et Michel Cadrin, en 1997. Il était resté comme actionnaire et président de l’équipe après la vente de l’équipe à Québecor, en 2014.

« C’est le temps de laisser la chance à d’autres, à des plus jeunes », a-t-il expliqué.

Avec Le Soleil