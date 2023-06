30 ans de la Coupe Stanley du Canadien

Votre 9 juin 1993

Nous vous avons demandé de revivre pour nous votre 9 juin 1993, jour où le Canadien de Montréal a gagné sa dernière Coupe Stanley, il y a 30 ans. Merci de nous avoir raconté quelques-uns de vos plus beaux, et plus émouvants, souvenirs.