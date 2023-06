(Sunrise) Chandler Stephenson a inscrit deux buts pour aider les Golden Knights de Vegas à vaincre les Panthers de la Floride 3-2, samedi, dans le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley.

La Presse Canadienne

William Karlsson a inscrit l’autre filet des Golden Knights. Adin Hill a repoussé 29 tirs dans la victoire.

Brandon Montour et Aleksander Barkov ont marqué pour les Panthers. Sergei Bobrovsky a réalisé 28 arrêts.

Les Golden Knights mènent 3-1 dans la série.

« C’était une véritable bataille jusqu’à la dernière seconde, a dit l’attaquant des Golden Knights Nicolas Roy. Ils sont revenus avec force et nous savions que ce serait le cas. Ils ont fait cela durant toute la série. C’est génial de gagner ce match, c’est certain. »

Le cinquième match sera présenté mardi, à Las Vegas, alors que les Golden Knights pourraient soulever la coupe Stanley devant leurs partisans.

Stephenson s’est d’abord fait oublier par la défense des Panthers et s’est échappé après avoir reçu une passe de Zach Whitecloud. L’attaquant a battu Bobrovsky d’un tir entre les jambières pour son neuvième filet des séries. Mark Stone a également obtenu une aide sur le but, inscrit après seulement 1 : 39 de jeu.

Avec un peu plus de 10 minutes à faire en première période, les Panthers ont eu la chance d’égaliser la marque lorsque la rondelle s’est retrouvée sur la palette du bâton de Matthew Tkachuk.

Positionné près du demi-cercle de Hill, Tkachuk a vu le gardien lui voler un but à l’aide d’un déplacement rapide vers sa gauche, malgré plusieurs joueurs tout près de lui.

Stephenson a marqué son deuxième filet du match avec 12 : 32 à jouer au deuxième engagement. Son 10e des séries a été inscrit à l’aide d’un bon tir des poignets sur réception qui a fait résonner le poteau lorsque la rondelle a pénétré le haut du filet.

Stone a récolté une autre aide et Nicolas Hague s’est aussi fait complice sur le deuxième but de Stephenson.

Karlsson a porté la marque à 3-0 en profitant d’un retour de lancer pour marquer. Son tir a touché le dos de Bobrovsky, avant de se retrouver dans le fond du filet.

Après 16 : 09 de jeu au deuxième engagement, Montour a réduit l’écart à 3-1 lorsque son tir a dévié sur le patin de deux joueurs des Golden Knights et s’est retrouvé derrière Hill. Le but a redonné espoir aux Panthers, qui ne pouvaient se permettre d’accorder le prochain filet. Barkov et Anton Lundell ont obtenu des mentions d’aide.

Avec 16 : 10 à jouer en troisième période, les Panthers ont inscrit un deuxième but de suite lorsque Barkov a marqué son premier filet de la finale. Le capitaine des Panthers s’est fait oublier près du cercle des mises en jeu à la gauche de Hill et il en a profité pour battre de vitesse le gardien et porter la marque à 3-2. Montour et Lundell ont préparé le filet de Barkov.

Malgré plus de deux minutes avec un sixième patineur en fin de match, les Panthers n’ont pas réussi à égaliser la marque. Une courte mêlée a éclaté après le coup de sifflet final.

Les deux équipes espèrent remporter la coupe Stanley pour une première fois dans leur histoire.

Les Panthers ont perdu contre l’Avalanche du Colorado en 1996 lors de leur seule autre participation à la finale. Les Golden Knights ont rendu les armes en finale devant les Capitals de Washington en 2018, quand ils en étaient à leur première campagne dans la LNH.