(Buffalo) Théoriquement, Logan Mailloux devrait passer à la prochaine étape de sa carrière cet automne : il fera le saut chez les professionnels. À Laval, à moins d’une surprise au camp.

Pour ce faire, Mailloux devra toutefois obtenir l’autorisation du commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, qui avait indiqué, la fin de semaine dernière à Las Vegas, qu’il prévoyait rencontrer l’ancien choix de 1er tour du Canadien après la finale de la Coupe Stanley.

Kent Hughes est évidemment bien au fait du dossier, d’abord parce que c’est son travail en tant que DG, ensuite parce que son ancienne agence, Quartexx, représentait le défenseur.

« Depuis que je suis arrivé à Montréal, j’ai été mis au courant de tout le travail qu’il fait pour s’améliorer comme personne et pour être plus conscient, a indiqué Hughes, lors de sa mêlée de presse de jeudi matin, au camp d’évaluation de la LNH en vue du repêchage. Logan a beaucoup travaillé. On est fiers de ses efforts. »

Hughes a ajouté avoir bon espoir que la rencontre avec Bettman « se passera bien ».

Trois coéquipiers de Mailloux sont présents au camp d’évaluation cette semaine. L’un d’eux, Oliver Bonk, a été particulièrement élogieux à l’endroit du joueur repêché au 31e rang en 2021. En réponse à une question générale au sujet de l’impact de Mailloux au sein des Knights cette saison, Bonk l’a décrit comme un joueur « spécial ».

« Il est doué pour marquer, pour le côté offensif. Il a été un meneur, un mentor pour les jeunes », a dit le fils de l’ancien du Canadien Radek Bonk.

Oliver Bonk a ajouté que Mailloux était très ouvert par rapport au crime de nature sexuelle qu’il a commis en Suède, et qui lui a valu une condamnation sous la forme d’une amende, et une suspension d’une moitié de saison à l’automne 2021.

« Il sait qu’il a fait une erreur et il est très ouvert avec le groupe », a dit le défenseur. Il en est sorti grandi.

En arrivant chez les Knights, je ne savais pas à quoi m’attendre, si c’était une bonne personne ou pas. Mais je lui ai parlé et c’est une bonne personne qui traite les autres avec respect. On arrive au déjeuner et il traite tout le monde avec respect, il salue les serveurs.

Easton Cowan, un attaquant chez les Knights, a eu lui aussi de bons mots pour Mailloux. « Il a amassé beaucoup de points. C’est un bon leader et un bon gars. Il m’a beaucoup appris, il mène par l’exemple. Il travaille fort et ça paraît qu’il veut devenir bon », a affirmé Cowan.

Mailloux a amassé 53 points en 59 matchs à London cette saison, avant d’ajouter 24 points en 21 sorties en séries, menant les Knights en finale, où ils ont perdu contre Peterborough.

Reste maintenant à voir ce que Gary Bettman en dira. La saison dernière, Mailloux a notamment suivi une thérapie, de même qu’un plan avec une conseillère en développement scolaire et personnel. Ses efforts avaient convaincu le Canadien de lui accorder un contrat l’automne venu, mais un mois plus tard, dans la foulée de la controverse entourant l’embauche de Mitchell Miller par les Bruins, Bettman avait indiqué que son approbation serait nécessaire.

En bref

Dubois : pas de commentaire

PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Pierre-Luc Dubois

Évidemment, le dossier Pierre-Luc Dubois s’est invité à ce point de presse. Le confrère de The Athletic Pierre LeBrun a révélé cette semaine que le Québécois souhaite poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Winnipeg. Voilà des mois que circule l’information selon laquelle Dubois ambitionne de jouer à Montréal. Or, les Jets détiennent toujours les droits sur Dubois, qui deviendra joueur autonome avec compensation le 1er juillet. « Je ne peux pas parler des joueurs des autres équipes, donc je ne peux pas faire de commentaire sur Pierre-Luc, ou sur Carter Hart s’il y a d’autres questions, a lancé Hughes, sourire en coin. On va toujours chercher des moyens d’améliorer l’équipe, mais pas à court terme. »

Montréal, marché attrayant ?

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Nick Suzuki

Hughes a confirmé qu’il tenait à ce que Nick Suzuki demeure le plus haut salarié du club pour le moment. Lundi, Cole Caufield a signé un contrat de 8 ans, d’une valeur annuelle moyenne de 7,85 millions de dollars, soit 25 000 $ de moins que Suzuki. Hughes en a toutefois profité pour vanter l’attrait du marché de Montréal auprès des joueurs. « J’entends souvent dire que les joueurs ne veulent pas jouer à Montréal. Pas des joueurs ou des agents, mais on l’entend souvent. C’était peut-être vrai dans le passé, mais [aujourd’hui] je ne suis pas d’accord. Les joueurs sont heureux quand ils sont dans un bon contexte et qu’ils jouent du bon hockey. C’est important pour nous. Cole voulait être ici et c’est un message pour les autres que les bons joueurs de partout veulent jouer à Montréal. »

Satisfait de Montembeault

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Montembeault

Hughes a par ailleurs indiqué qu’il avait suggéré à Samuel Montembeault d’accepter l’invitation du Canada pour participer au Championnat du monde. Le gardien a finalement occupé le rôle de gardien numéro 1 et a aidé le Canada à remporter l’or. « On l’a vu toute l’année. Ce n’est pas facile de jouer à Montréal, même si on était dans un contexte où on ne se battait pas pour la Coupe Stanley. Sam a un certain calme et on était persuadés qu’il serait bon au Championnat du monde. On est très fiers de lui. »