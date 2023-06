(Las Vegas) On aura eu un peu de tout en ce lundi soir très festif à Vegas : un combat de chevaliers pour commencer, de la boucane, du bruit en masse, des buts… et des Québécois en fête.

La dernière fois qu’on a vu le Québec en fête comme ça par ici, c’était sans doute quand Céline honorait les scènes de la ville de sa présence, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les trois joueurs québécois des Golden Knights ne sont pas passés incognito dans cette spectaculaire victoire de 7-2 contre les Panthers de la Floride.

PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Le joueur de centre des Golden Knights Brett Howden inscrit un but pour porter la marque à 4-0.

Les Golden Knights ont maintenant une solide avance de 2-0 dans cette série, et dans le cas des Panthers, il faut maintenant se demander si ce n’était qu’un rêve.

Le Québec, donc ? Oui, parce que Jonathan Marchessault, Nicolas Roy et William Carrier ont rapidement donné le ton en participant aux trois premiers buts, le premier par Marchessault et le troisième par Roy. C’est d’ailleurs ce but-là qui a semblé ébranler le gardien de la visite, Sergei Bobrovsky, qui s’est fait sortir à la suite du but suivant. Sa soirée à lui, en résumé : 4 buts sur seulement 13 tirs. Pas idéal.

« Ça a commencé en partant avec le but de Jonathan, ça a donné le ton », a noté Nicolas Roy, souriant devant son casier.

Les buts qu’il marque sont des buts importants, c’est un gars des grandes occasions. Mon but à moi, c’est quelque chose dont on rêve toujours, c’est un peu un rêve de jeunesse que de marquer comme ça en pleine finale… Nicolas Roy

Un peu plus tard sur l’estrade des médias, Marchessault était encore en combinaison pendant qu’à sa gauche, le gardien Adin Hill était déjà en cravate, « parce que lui doit aller à des places et moi, j’ai mes enfants ».

Il s’est bien gardé d’afficher un air triomphant.

« Je ne trouvais pas que j’avais bien joué dans le premier match, j’avais raté des jeux, a noté l’attaquant. Mais je savais que je pouvais être meilleur. »

Hill, comme une montagne

Pendant que les gars du Québec célébraient, à l’autre bout, Adin Hill continuait à enchaîner les petits miracles devant son filet. Ce n’est pas compliqué, le gardien des Golden Knights est dans la tête des joueurs des Panthers, qui doivent se réveiller la nuit en pensant à lui. À un certain moment, Matthew Tkachuk a tenté de le faire sortir de ses gonds. Ça n’a pas marché.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien des Golden Knights Adin Hill a été fumant devant la cage des siens, bloquant 29 des 31 tirs dirigés vers lui.

Tkachuk s’est bien repris un peu plus tard avec un violent coup à l’endroit de Jack Eichel, peut-être pour venger un autre coup, celui d’Ivan Barbashev à l’endroit de Radko Gudas, qui a dû quitter le match.

Le problème pour les Panthers dans tout ça ? Pendant que Tkachuk court après tout le monde, il ne marque pas. D’ailleurs, il a écopé de deux pénalités de mauvaise conduite dans ce match, après une autre pénalité de 10 minutes dans le premier. On comprend que l’attaquant des Panthers ne veut pas vivre d’amour et d’amitié en finale, mais si on fait le calcul, ça lui donne 36 minutes de pénalités et un but en deux matchs. Ce n’est pas une recette pour le succès.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Jonathan Marchessault

Tout cela a fait le bonheur des fans ici, super bruyants d’un bout à l’autre, au point de faire trembler les estrades de l’aréna T-Mobile, temple des basses fréquences dans le tapis. Le but de Marchessault, à 7 min 5 s du début du match, a vraiment mis le party dans la place, et le bruit n’a pas cessé ensuite, sauf peut-être quand la foule s’est mise à chanter My Own Worst Enemy, un classique de pop-punk du groupe Lit, qui est en train de devenir un classique ici aussi.

Ça s’est fini dans le tumulte, avec les joueurs des Panthers qui ont tenté de « préparer » le prochain match.

« On l’a vu lors des séries précédentes, ils jouent de même, a ajouté Marchessault. Ils ont éliminé des équipes comme ça, mais on ne va pas embarquer là-dedans. »

On a vu Tkachuk à un moment donné qui a donné un coup de bâton à [Brayden] McNabb, mais il n’a pas embarqué. On s’y attend, c’est le genre de choses qu’ils veulent faire. Jonathan Marchessault

Et maintenant, tout ce beau monde repart en Floride en vue du match numéro trois. Le Canadien ne ramènera pas la Coupe par chez nous tout de suite, mais au moins, les Golden Knights ont trois joueurs qui pourraient bien le faire sous peu.