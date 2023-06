Huit ans de plus pour Cole Caufield

La voilà finalement, la nouvelle que les partisans du Canadien attendaient impatiemment depuis plusieurs mois. Cole Caufield a paraphé un long et lucratif nouveau contrat avec le Tricolore.

L’attaquant de 22 ans s’est entendu lundi sur les termes d’une entente de huit ans qui lui rapportera 62,8 millions de dollars.

Ce nouveau contrat aura de quoi rendre heureux bien plus que le joueur lui-même, qui touchera ainsi 7,85 millions annuellement. Depuis des mois, les partisans ne demandent qu’à avoir confirmation que leur franc-tireur favori sera à Montréal pour longtemps. Ils peuvent aujourd’hui sortir le champagne.

Lors du bilan de fin de saison du Canadien, le 14 avril, Caufield avait été questionné sur ce qu’il croyait avoir prouvé jusqu’ici dans la LNH. « Rien du tout », avait-il répondu en rappelant qu’il n’avait pas encore disputé une campagne du début à la fin dans la LNH.

Il est vrai que le petit attaquant n’a joué que 113 des 164 matchs de son équipe au cours des deux dernières saisons. Ce fut néanmoins amplement suffisant pour lui permettre de montrer toute l’étendue de son talent de marqueur… et de convaincre ceux qu’il y avait à convaincre.

Avant qu’il ne se blesse à une épaule — et qu’il se fasse opérer — à la fin janvier, Caufield se retrouvait au 11e rang des buteurs de la LNH avec 26 buts en 46 rencontres. On parle d’un rythme de quelque 45 buts sur une saison complète. À titre indicatif, seuls sept joueurs ont inscrit plus de 45 buts cette saison. Rien ne dit que Caufield aurait maintenu ce rythme, évidemment, mais ça donne néanmoins un bon indicatif de son apport futur.

Au-delà des buts, Caufield amène également une bonne humeur évidente au sein de la troupe de Martin St-Louis. Quand le jeune joueur est tombé au combat, en janvier, l’entraîneur-chef avait d’ailleurs mentionné que la « chose la plus importante » à combler n’était pas tant ses buts, mais son « enthousiasme ».

Suzuki-Caufield, pour longtemps

C’est donc dire que les deux jeunes vedettes du Canadien, Cole Caufield et Nick Suzuki, évolueront ensemble pour au moins les sept prochaines années. Rappelons que Suzuki a signé un contrat de huit ans et 63 millions de dollars en octobre 2021, contrat qui est entré en vigueur lors de la saison 2022-2023.

Caufield et Suzuki s’entendent comme larrons en foire. Depuis l’arrivée du premier dans la LNH, les deux complices ont uni leurs forces sur 34 buts des leurs. Ils sont rapidement devenus les favoris des partisans… et ils le seront visiblement pour encore longtemps.