(Anaheim) Les Ducks d’Anaheim ont embauché Greg Cronin en tant qu’entraîneur-chef, a annoncé le directeur général de l’organisation californienne Pat Verbeek par voie de communiqué lundi.

La Presse Canadienne

On ignore pour l’instant la durée de l’entente, ainsi que la valeur de celle-ci. Cronin, qui est âgé de 60 ans, n’a jamais dirigé de club dans la LNH.

Il compte cependant 36 années d’expérience dans le monde du hockey, dont 12 en tant qu’entraîneur adjoint dans la LNH. Cronin a aussi dirigé le club-école de l’Avalanche du Colorado, les Eagles du Colorado, au cours des cinq dernières campagnes.

Verbeek a qualifié Cronin de « candidat idéal pour diriger une jeune équipe, en reconstruction.

« J’avais l’impression qu’il nous fallait un enseignant pour développer certains aspects précis de notre jeu, et quelqu’un qui a travaillé pendant longtemps avec de jeunes joueurs, afin qu’ils se développent et s’établissent dans la LNH, a évoqué Verbeek. Greg a accompli tout ceci, et bien plus. »

Au Colorado, Cronin a notamment veillé au développement de nombreux joueurs de l’organisation de l’Avalanche, dont trois qui ont contribué à la conquête de la coupe Stanley en 2022 (Alex Newhook, Logan O’Connor et Pavel Francouz).

« Je suis excité et je suis honoré de devenir l’entraîneur-chef des Ducks d’Anaheim, a déclaré Cronin. Cette équipe a un avenir prometteur, et je tiens à remercier la famille Samueli (propriétaire des Ducks) et Pat Verbeek pour cette opportunité formidable. »

L’Américain originaire d’Arlington, au Massachusetts, a aussi occupé un poste d’entraîneur adjoint avec l’équipe américaine lors de trois Championnats du monde (1997, 2011 et 2012). Cronin a également été entraîneur adjoint au sein de l’équipe américaine au Championnat du monde de hockey junior en 1997 et 1998, contribuant notamment à l’obtention de la médaille d’argent des États-Unis en 1997.

Les Ducks avaient annoncé en avril que Dallas Eakins ne serait pas de retour derrière le banc de l’équipe, après quatre campagnes. Les Ducks ont d’ailleurs terminé au 31e et dernier rang de la LNH en vertu de leur fiche de 23-47-12 en 2022-2023.

L’équipe californienne n’a jamais terminé au-delà de la sixième place dans la section Pacifique sous l’égide d’Eakins. Les Ducks ont raté les séries éliminatoires pour la cinquième année d’affilée, un record de concession, et ils sont devenus la pire équipe défensive de la LNH au 21e siècle à bien des registres.

Cronin dirigera donc un club en difficulté, mais qui compte sur de nombreux jeunes joueurs prometteurs, dont le deuxième choix du prochain repêchage de la LNH. Les Ducks sont également une pépinière de talents, dont le joueur de centre Trevor Zegras, Troy Terry et Mason McTavish.

Cronin est devenu le quatrième entraîneur-chef permanent des Ducks depuis que Disney a venu l’équipe à Henry et Susan Samueli en 2005, après Randy Carlyle, Bruce Boudreau et Eakins.