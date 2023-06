(Las Vegas) « C’était censé coûter 1 milliard de dollars, mais là, c’est rendu à 2,3 milliards… »

Envoyé spécial Richard Labbé La Presse

Notre chauffeur Uber venait juste de nous dire à quel point il aime Montréal, et puis voilà, quelle coïncidence, tout de même : sans même qu’on le lui demande, il a tenu à nous faire sentir comme à la maison, en nous parlant d’un gros amphithéâtre dont les coûts de construction explosent jusqu’à l’infini. Merci, sympathique chauffeur, on n’en demandait pas tant.

C’est bien connu, Las Vegas est la capitale de la démesure, et dans ce décor, un projet comme la Sphère MSG cadre à merveille. On peut déjà la voir au loin, cette chose, toute noire et sans fenêtre, qui se dresse derrière les casinos et les affiches de filles bien peu vêtues.

Au premier coup d’œil, comme ça, ça ressemble à quelque chose entre la Biosphère et l’Étoile de la mort, mais non, c’est encore plus que ça.

Cette boule noire sera une salle de spectacle, la seule en son genre, avec 580 000 pieds de panneaux DEL et 170 000 haut-parleurs qui vont pointer chaque siège. Il paraît que ce sera quelque chose, et il le faudra, parce qu’avec un prix de 2,3 milliards, on s’attend en effet à ce que ce soit quelque chose.

Cet ovni qui se dresse dorénavant dans le ciel de Vegas est le rêve fou du milliardaire James Dolan, qui est propriétaire des Rangers et des Knicks de New York.

Selon le New York Post, Dolan aurait offert la coquette somme de 10 millions de dollars à U2 afin que le célèbre groupe irlandais se produise dans son nouveau jouet à compter de septembre. On parle ici d’un total de 25 spectacles et peut-être plus, si jamais la rumeur d’une résidence pour la bande à Bono s’avère.

Les billets pour le premier soir, celui du 29 septembre, sont déjà tous vendus, mais il reste des forfaits VIP, incluant l’hôtel, pour seulement 1776,45 $ US. Faites vite, il paraît qu’on se les arrache.