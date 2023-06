Mathias Brunet : Floride en 7

Malgré leur 17e place en saison régulière, les Panthers ont éliminé les première (Boston), deuxième (Caroline) et quatrième (Toronto) équipes au classement général. Difficile de parier contre une formation en telle ascension.

Katherine Harvey-Pinard : Floride en 6

Depuis le deuxième tour que je prédis une victoire aux Panthers, et je n’arrêterai pas maintenant. Menée par Matthew Tkachuk et un Sergei Bobrovsky encore fumant, l’équipe Cendrillon remportera la Coupe Stanley.

Richard Labbé : Floride en 5

J’ai passé les trois tours précédents à miser contre les Panthers, qui sont en plus reposés cette fois-ci. Aussi, c’est de toute évidence leur année, et on ne peut pas miser contre le destin.

Guillaume Lefrançois : Floride en 6

Les Panthers ont battu les équipes des positions 1, 2 et 4 au classement général pour se rendre en finale. Ça devient dur de parier contre eux.

Simon-Olivier Lorange : Vegas en 6

Pour leur profondeur en attaque et en défense. Les Panthers jouent à trois trios et à quatre (même trois ?) défenseurs. À la longue, ça use. Si les Knights ont contenu Connor McDavid, ils peuvent gérer Matthew Tkachuk.

Alexandre Pratt : Floride en 6

Se tromper une fois, c’est une erreur. Deux fois ? Une mauvaise habitude. Trois fois ? De la bêtise. C’est décidé, je ne mise plus contre les Panthers.